Deutsche Post DHL: Bedienung der Packstation wird einfacher dank App

Hans-Christian Dirscherl

Das Abholen von Sendungen bei einer DHL Packstation wird einfacher. Sie benötigen nur noch die Post & DHL App. Die Details.

Vergrößern Post & DHL: Bedienung der Packstation wird einfacher © Deutsche Post DHL

Die Deutsche Post DHL integriert weitere Funktionen in die Post & DHL App. Ab dem 9. September 2021 wird in der App ein neuer, scanbarer Abholcode für den Paketempfang an der Packstation eingeführt. Die bislang benötigte DHL-Kundenkarte entfällt damit. Die App wird somit zum alleinigen, zentralen Werkzeug für den Paketempfang. Dadurch soll die Bedienung der gelben Automaten einfacher und bequemer werden.

Der individuell generierte Abholcode ist zeitlich begrenzt sowie gerätegebunden. Das soll Missbrauch erschweren. Zusätzlich kann nur mit einem aktivierten Endgerät des Packstationskunden ein gültiger Abholcode erzeugt werden.

Die neue Vorgehensweise im Detail:

Für die Entnahme eines Pakets aus der Packstation benötigen Kunden nur noch den neuen Abholcode, der in der Post & DHL App erzeugt wird. Dieser Code wird vor den Scanner der Packstation gehalten und das Fach öffnet sich. Die Kundenkarte wird nicht mehr benötigt.

Der neue Abholcode wird - anders als der bisherige vierstellige Abholcode - in kurzen Abständen in der Post & DHL App neu generiert und soll damit sicherer werden

Kunden können das neue Verfahren nutzen, indem Sie ihre Post & DHL App aktualisieren und ihr Endgerät einmalig innerhalb der App aktivieren. Deutsche Post DHL will die neue App-Version in den nächsten Tagen veröffentlichen.

Der Versand des Abholcodes per E-Mail für Bestandskunden entfällt nach einer Übergangsphase.

Die neue Bedienung gilt ausschließlich für Kunden, die ihre Sendungen direkt an eine Packstation adressieren lassen. Hausadressierte Pakete, die in eine Packstation umgeleitet wurden, weil der Empfänger nicht angetroffen wurde, können weiterhin mit der Benachrichtigungskarte aus dem Briefkasten abgeholt werden. Auch der Versand von Paketen an der Packstation bleibt laut DHL unverändert.

Alle Packstation-Nutzer werden in den kommenden Tagen über die veränderte Bedienung der Packstation per E-Mail informiert. Die Post & DHL App ist für alle Endgeräte mit den Betriebssystemen Android ab Version 6.0 und iOS ab Version 12.0 nutzbar.

Deutsche Post DHL stellt aktuell über 7.500 Packstationen bundesweit zur Verfügung. Ende 2023 sollen es insgesamt 12.500 Packstationen sein.

