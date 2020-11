Deutsche Bahn: So soll Corona im Zug keine Chance haben

In allen Zügen ist in den Großraumwagen nur noch ein Sitzplatz pro Doppelsitz reservierbar. Alle anderen Sitzplätze bleiben für eine Reservierung gesperrt.

Für gemeinsam reisende Kunden schafft die DB sowohl in der 1. Klasse als auch in der 2. Klasse Extra-Bereiche, in denen Familien oder Paare auch nebeneinander liegende Sitzplätze reservieren können. Die Extra-Bereiche sollen zusätzlich zum Infektionsschutz beitragen, da sich gemeinsam Reisende so nicht im Wagen verteilen.