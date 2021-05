Deutsche Bahn: Aus für Gratis-Filme von Joyn - "Kinofeeling" soll aber bleiben

Hans-Christian Dirscherl

Bisher können Sie Filme und Serien von Joyn gratis im ICE sehen. Doch die Bahn beendet dieses Angebot. Der Nachfolger ist noch unbekannt, die Bahn verspricht aber "Kinofeeling".

Vergrößern Deutsche Bahn: Aus für Gratis-Filme von Joyn © DB AG

Das Medienportal DWDL.de berichtet , dass die Deutsche Bahn die Kooperation mit dem Streamingdienstleister Joyn beendet. Bisher können Bahn-Kunden in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn auf dem „ ICE Portal “ eine Auswahl von Filmen und Serien sehen, die von Joyn geliefert werden. Dieses Angebot heißt " Joyn Selection “. Diese Filme werden von Servern, die sich in den ICEs befinden, via WLAN gestreamt. Die ICE-Insassen können diese Filme also auch dann unterbrechungsfrei sehen, wenn keine Mobilfunkverbindung im Zug besteht.



Die Inhalte von "Joyn Selection“ stehen den ICE-Kunden in der ersten und zweiten Klasse kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung. Joyn-Plus+-Kunden konnten in den Zügen zudem auf weitere Inhalte zugreifen, ohne dafür das Datenvolumen ihrer Mobilfunkverträge belasten zu müssen. Denn auch diese zusätzlichen Joyn-Plus+-Inhalte kamen via WLAN von den Servern in den Zügen.



Die Bahn hat dieses Unterhaltungsangebot aber neu ausgeschrieben. Laut DWDL gewann ein anderer Streaminganbieter die neue Ausschreibung, Joyn ist also aus dem Rennen.



Die Bahn will das Film- und Serienangebot wegen der Umstellung bis zum Sommer reduzieren; Joyn-Plus+-Nutzer haben schon seit April 2021 keine Extras mehr in den Zügen. Ab dem 1. Juli 2021 soll Joyn dann überhaupt nicht mehr in den Zügen angeboten werden. Stattdessen will die Bahn ein neues Angebot mit „Kinofeeling“ starten. Welcher Streaminganbieter dafür die Inhalte liefern soll, ist noch unbekannt.



Joyn hatte erst im Jahr 2020 Maxdome als Inhaltelieferant in den Bahnzügen ersetzt.