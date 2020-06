Deutsche Bahn: 20-Fahrten-Ticket jetzt online erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Die Deutsche Bahn bietet ausschließlich online das 20-Fahrten-Ticket seit dem 14.6. zum Kauf an. Es richtet sich an Pendler.

Vergrößern Deutsche Bahn startet den Verkauf des 20-Fahrten-Tickets © Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn bietet seit dem 14. Juni 2020 die neuen 20-Fahrten-Tickets ausschließlich online an. Das Angebot richtet sich an Pendler, denen die Bahn mehr Flexibilität in der "neuen Arbeitswelt" bieten möchte, wie es seitens der Bahn heißt. Das 20-Fahrten-Ticket sei ein flexibles Ticket für Pendler, die oft und regelmäßig im Homeoffice arbeiten.

"Viele fahren nicht mehr jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz, sondern arbeiten einen oder zwei Tage pro Woche von zuhause aus. Diese Kunden brauchen Flexibilität, und diese bieten wir mit dem 20-Fahrten-Ticket. Die Arbeitswelt entwickelt sich – und wir halten Schritt", erklärt der DB-Fernverkehrschef Michael Peterson.

Über das 20-Fahrten-Ticket können die Kunden ausschließlich online 20 Einzelfahrten für eine festgelegte Strecke mit Nah- und Fernverkehrszügen erwerben. Die Fahrten sind sowohl in der 1. als auch in der 2. Klasse erhältlich. Nach dem Kauf der 20 Fahrten können diese dann von den Pendlern einzeln innerhalb eines Monats flexibel für alle Hin- oder Rückfahrt eingelöst werden.

Für alle Einzelfahrten mit dem 20-Fahrten-Ticket gelten keinerlei Zugbindungen, es darf auf der vom Pendler ausgewählten Strecke jeder Zug inklusive ICE, IC/EC genutzt werden.

Allerdings ist die Nutzung eines Fernverkehrszugs nur jeweils für einen Anteil der ausgewählten Gesamtstrecke möglich. Das 20-Fahrten-Ticket darf also nicht für reine Fernverkehrs-Strecken genutzt werden.

Papierlos und mit diversen Einschränkungen

Das Ticket erhält der Kunde außerdem in den DB Navigator, es ist also papierlos. Das Ticket ist nicht übertragbar und darf nur in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis genutzt werden, der bei einer Fahrkartenkontrolle nach Aufforderung vorgezeigt werden muss. Bei allen Fahrten darf der Komfort Check-In genutzt werden.



Laut Angaben der Bahn ist das 20-Fahrten-Ticket bis zu 33 Prozent günstiger als die vergleichbare Monatskarte auf der gleichen Strecke.

Weitere Informationen zum 20-Fahrten-Ticket finden Sie auf dieser Seite bei der Bahn, wo es auch eine ausführliche FAQ gibt. Die 20-Fahrten-Tickets selbst können seit dem 14. Juni 2020 unter 20-fahrten-bahn.de gebucht werden.

Laut Angaben der Bahn wird das 20-Fahrten-Ticket aber nicht dauerhaft die Monatskarten ersetzen. Auf der Info-Seite zum Ticket heißt es nämlich: "Das Angebot ist bis zum 13. Juni 2021 erhältlich." Der letzte mögliche Geltungstag ist der 12. Juli 2021 und der letzte mögliche Reisetag der 11. August 2021.