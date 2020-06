René Resch

Bei Amazon gibt es heute einige Chromebooks der Firma Acer zu stark reduzierten Preisen im Tagesangebot.

Vergrößern Deutlich günstiger: Chromebooks bei Amazon im Tagesdeal © Amazon

Beim Versandriesen Amazon sind im heutigen "Angebot des Tages" einige Chromebooks der Firma Acer zu stark reduzierten Preisen erhältlich. Unter den Chromebook-Schnäppchen gibt es herkömmliche Notebooks sowie Convertibles.

Und dass es sich hierbei tatsächlich um richtig gute Preise handelt, verrät der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. So kostet das Acer Chromebook 314 bei Amazon im Tagesangebot 217,99 Euro, der nächstgünstigeren Anbieter im Preisvergleich verkaufen ähnliche Modelle erst ab 299 Euro. So verhält es sich auch beim Acer Chromebook 315. Auch hier ist Amazon aktuell der günstigste Anbieter.



Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei den Chromebook-Angeboten um Tagesangebote. Wenn Sie sich für eines der vorgestellten Produkte interessieren, sollten Sie also relativ schnell zugreifen.

Die Angebote aus der Amazon-Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Acer Chromebook 314

14 Zoll, HD, 19,7 mm, lange Akkulaufzeit, WLAN, Chrome OS

für 217,99 statt 329 Euro UVP

Acer Chromebook 315

15,6 Zoll, Full-HD, IPS matt, 20 mm flach, WLAN, Chrome OS

für 265,99 statt 329 Euro



Vorteile eines Chromebooks?

Chromebooks, die mit dem Betriebssystem Chrome OS von Google betrieben werden, haben den Ruf, einfach, schnell und sicher zu sein. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Google-Betriebssystem Chrome OS deutlich schlanker ist als beispielsweise ein Windows-OS. Ein umständlicher Einrichtungsprozess gehört mit Chrome OS der Vergangenheit an - Sie melden sich ganz bequem mit Ihrem Google-Konto an und nutzen dann alle beliebten Google-Apps, die Sie schon von Ihrem Smartphone her kennen. Auch eine Zurücksetzung in den Werkszustand ist mit Chrome OS ein Kinderspiel. Weiterhin lässt sich Chrome OS im Online- oder Offline-Modus verwenden.

Chromebook-Angebote bei Mediamarkt

Der Elektronikhändler Mediamarkt bietet ebenfalls eine breite Palette von Chromebooks aus verschiedenen Preissegmenten an. Darunter sind natürlich auch Geräte zu Angebotspreisen. Einige Highlights aus dem Chromebook-Sortiment bei Mediamarkt finden Sie hier: Chromebook-Angebote.

