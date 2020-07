René Resch

Zum kommenden Samsung Galaxy Note 20 Ultra sind erste Details, Bilder und technische Daten aufgetaucht.

Vergrößern Details zum Samsung Galaxy Note 20 Ultra aufgetaucht © Winfuture

Bezüglich des Samsung Galaxy Note 20 Ultra sind nun Bilder und technische Daten aufgetaucht. Nach einem Bericht von Winfuture soll das Smartphone am 5. August 2020 von Samsung vorgestellt werden. Neben neuer Hardware soll es auch einige optimierte Features mitbringen, um Xbox-Spiele über Microsofts xCloud zu streamen.

So soll das Note 20 Ultra 5G das erste Smartphone sein, das auf Spiele-Streaming über die Cloud optimiert sei. Über den Xbox Game Pass sollen so rund 90 Spiele per Cloud auf dem Smartphone zur Verfügung gestellt werden und das Samsung Galaxy Note 20 Ultra zu einer "portablen Spielekonsole" hervorstechen.



Technische Details zum Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Weiter gibt es Informationen zu den technischen Daten des Smartphones. So soll das Note 20 Ultra ein 6,9-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3200 x 1400 Pixeln mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz besitzen und könnte das erste Handy mit Cornings Gorilla Glass 7 sein.

Weiterhin soll das Galaxy Note 20 Ultra drei Kameras aufweisen: eine 108-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera sowie ein 12-Megapixel-Periskop-Objektiv.

Vergrößern Die Hauptkamera des Galaxy Note20 Ultra in der Detailansicht © Winfuture

Als Prozessor kommt die Eigenproduktion Exynos 990 Octacore-SoC zum Einsatz, der auch schon im Galaxy S20 arbeitet. Die CPU erreicht bis zu 2,7 GHz. Weiterhin sollen 12 GB Arbeitsspeicher verbaut sein. Als Speicherplatz sollen 256 bis 512 GB Flash-Speicher angeboten werden, Erweiterung per Micro-SD-Karte ist möglich.

Weiterhin ist das Smartphone mit USB-C 3.2, NFC, Bluetooth 5.x, Wifi 6 und Dual-GPS ausgestattet. Die Stereolautsprecher kommen von AKG. Das Gerät soll zudem IP68-zertifiziert sein und könnte so rund 30 Minuten in bis zu 1,5 Meter Wassertiefe überstehen. Der Akku bietet eine Kapazität von 4500 mAh und kann per Schnellladefunktion in nur 30 Minuten auf 50 Prozent geladen werden. Als OS kommt Android 10 mit dem aktuellen Samsung One UI zum Einsatz.