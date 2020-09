René Resch

Die Beta zu macOS 11 Big Sur enthielt interessante Erkenntnisse zu den neuen Big-Navi-Karten aus dem Hause AMD.

Vergrößern Details zu Big-Navi-Karten von AMD durch macOS geleakt © AMD

AMD möchte am 28. Oktober 2020 seine neuen Gaming-Grafikkarten der Navi-21-Serie (Big Navi) vorstellen. In Firmware-Daten einer Beta des Apple-Betriebssystems macOS 11 sind wohl jetzt schon Daten zu den kommenden GPUs aufgetaucht, wie Videocardz berichtete.

macOS-Beta verrät interessante Details

In den Daten ist dabei sowohl von Navi 21 a also auch Navi 21 b die Rede, was wohl den kommenden „Radeon RX 6900“-Karten entspricht. Ob diese beide als Consumer-Varianten auf den Markt kommen, ist noch nicht gesichert. Die Chips unterscheiden sich dabei beim maximalen Boost-Takt sowie der TDP. Navi 21 a boostet demnach mit einem Takt bis zu 2050 MHz bei einer TDP von 200 Watt, während Navi 21 b sogar einen Boost-Takt bis zu 2200 MHz bei einer TDP 238 Watt bieten soll. Beide Karten bieten dabei 80 Computing Units (CUs).

Auch Daten zu Navi 22 werden geliefert, hierbei handelt es sich wohl um die Radeon RX 6800 sowie unvollständige Daten von Navi 23 (wohl RX 6700). Alle Daten haben wir hier im Detail für Sie zusammengefasst:

Navi 21 a Navi 21 b Navi 22 Navi 23 Codename Sienna Cichlid Sienna Cichlid Navy Flounder Dimgrey Cavefish CUs 80 80 40 32 Shader 5120 5120 2560 2048 GPU-Takt 500 - 2050 MHz 500 - 2200 MHz 500 - 2500 MHz - Boost-Takt 2050 MHz 2200 MHz 2500 MHz - Speichertakt 577 - 1089 MHz 577 - 1089 MHz 500 - 1089 MHz - TDP 200 Watt 238 Watt 170 Watt -

Vergleich mit Geforce RTX 3080

Was bei den Daten der Karten schnell klar wird: die RX-6000-GPUs werden Nvidias Geforce RTX 3080 nicht das Wasser reichen können, bieten jedoch eine deutlich niedrigere Verlustleistung (TDP) und wohl einen deutlich höheren Speicher. So gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die die neuen RX-6900-Karten mit 16 GB Speicher ausgestattet werden.

Ganz klare Aussagen zur Leistung lassen zwar noch nicht treffen, im Vergleich bietet eine Geforce RTX 3080 29,8 Teraflops Rechenleistung, während die Navi 21b Variante nur auf rund 22,5 Terflops kommen würde. Tendenziell benötigen AMD-Karten eine etwas höhere theoretische Rechenleistung an Teraflops, um bei Spielen ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Weiterhin könnte eine RTX 3080 Ti mit mehr Speicher AMD schnell den Wind aus den Segeln nehmen.