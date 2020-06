Destiny 2: Kostenlose Upgrades für PS5 und Xbox Series X

Michael Söldner

Spieler von Destiny 2 sollen per Upgrade auf den neuen Konsolen mit 4K-Auflösung und 60 fps weiterspielen können.

Vergrößern Destiny 2 soll durch ein Upgrade auf der PS5 und Xbox Series X weiter spielbar sein. © bungie.net

Wer den Loot-Shooter Destiny 2 schon auf seiner PS4 oder Xbox One gespielt hat, kann auf der Playstation 5 oder Xbox Series X direkt weiterspielen. Die gaben die Macher im Rahmen der Ankündigung für die nächste Destiny 2-Erweiterung Jenseits des Lichts bekannt. Hersteller Bungie stellt ein kostenloses Upgrades für die neue Konsolengeneration in Aussicht. Danach stehen auf Xbox Series X und PS5 alle schon gekauften Inhalte zur Verfügung. Der Umstieg auf die neue Generation soll Spielern auch einige Vorzüge bieten. So soll Destiny 2 auf Xbox Series X und PS5 in 4K-Auflösung laufen und dabei 60 Bilder pro Sekunde liefern. Aktuell sind selbst auf der schnellen Xbox One X nur 30 Bilder pro Sekunde möglich, in 4K läuft das Spiel aber auch hier schon.

Weiterhin will Bungie Cross-Play innerhalb einer Konsolenfamilie ermöglichen. Dadurch können PS4-Spieler und PS5-Käufer in Zukunft zusammen spielen, genauso verhält es sich mit gemeinsamen Sessions auf Xbox One und Xbox Series X. Weiterhin getrennt bleiben allerdings die Anhänger der jeweiligen Plattform von Microsoft oder Sony. An Nachschub fehlt es dem 2017 veröffentlichten Spiel nicht. Gerade ist Destiny 2 in Season 11 gestartet, diese soll als Vorbereitung für die kommende Erweiterung dienen.

