Der erste Smiley der Welt wird versteigert - hier bieten Sie mit

Sie können jetzt den ersten Smiley der Welt ersteigern. Er stammt vom 19.9.1982. Hier geht es zur Versteigerung.

Vergrößern Sein Ur-Vater wird versteigert. Hierbei handelt es sich aber um ein Emoji. © Bogdanovich_Alexander/Shutterstock.com

Der weltweit erste digitale Smiley wird versteigert. Das Emoticon mit dem Smiley wird als NFT ("non-fungible token") zur Versteigerung angeboten. Der jetzt auf Heritage Auctions angebotene Smiley mit der Bezeichnung "Professor Scott E. Fahlman (b. 1948). The First Emoticons: The Smiley :-) and Frowny :-(. NFT“ stammt von dem Computerwissenschaftler Scott E. Fahlman und zwar vom 19.9.1982. Damals schlug Fahlman die bekannte Tasten-Kombination ":-)" als Symbol für ein Lachen vor: "I propose that the following character sequence for joke markers: :-)". Bei der Gelegenheit schlug Fahlman im nächsten Satz auch gleich noch die Tastenkombination „:-(" vor. Hier die genaue Beschreibung des zur Versteigerung stehenden NFT:

Vergrößern Die Originalnachricht. © fineart.ha.com/itm/collectible/professor-scott-e-fahlman-b-1948-the-first-emoticons-the-smiley-and-frowny-non-fungible/a/11182-33001.s

Die Versteigerung dieses NFT geht bis zum 23. September 2021. Das Startgebot lag bei 1000 Dollar, bei Redaktionsschluss wurden bereits über 10.000 Dollar geboten. Der NTF beinhaltet die Originalnachricht von Fahlmann, in der er den Smiley vorschlug. Diese Nachricht liegt in der damals typischen Optik vor, also grüner Text auf schwarzem Hintergrund. Die Nachricht war zwischenzeitlich verloren gegangen, wurde aber im Jahr 2002 auf einem Backup-Tape wieder gefunden. Zwei Essays von Fahlmann gehören ebenfalls noch zum Versteigerungspaket.

In dieser Pressemitteilung von Heritage Auctions wird die Geschichte zu diesem Smiley genau erklärt.

Über diesen Link kommen Sie direkt zur Versteigerung des ersten Smileys der Welt.

