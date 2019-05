René Resch

Am 26. Mai findet die Europawahl 2019 statt. Um sich besser zwischen den 41 Parteien entscheiden zu können gibt es nun den Wahl-O-Mat dazu.

Vergrößern Der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019 ist online. © Bundeszentrale für politische Bildung

Die Europawahl 2019 steht vor der Tür. Die Wahlbriefe für Ihr Wahllokal dürfte in den nächsten Tagen in Ihrem Briefkasten landen, falls das nicht schon passiert ist. Wie bei der Bundestagswahl gibt es auch zur Europawahl einen Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

So funktioniert der Wahl-O-Mat

Wem bei der Europawahl seine Stimme verliehen werden soll, ist bei der Vielzahl der Partei-Programme nicht immer einfach herauszufinden. Der Wahl-O-Mat stellt Ihnen die wichtigsten Fragen. Sie beantworten einige der Fragen und entscheiden welche Themen gewichtiger erscheinen. Am Ende erhalten Sie die Auswertung dazu, welche Parteien am meisten mit Ihren Antworten übereinstimmen. Alle 41 teilnehmenden Parteien und politischen Vereinigungen haben dazu die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. So können Sie recht gut Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien vergleichen.

Wie beim Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl soll auch der zur Europawahl 2019 nur als Hilfestellung dienen, oder wie es die Bundeszentrale für politische Bildung selbst schreibt: „Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik“.

Die Europawahl 2019 finden am Sonntag den 26. Mai 2019 zwischen 8:00 und 18:00 Uhr statt.

