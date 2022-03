Der Vater des GIFs ist tot - und es wird "JIF" ausgesprochen!

Panagiotis Kolokythas

Steve Wilhite, der Erfinder von "GIF", ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Er schuf das noch heute wichtige GIF-Format.

Vergrößern Das Web trauert um den Vater des GIFs. © Ekahardiwito / Shutterstock.com

Das Web trauert um Steve Wilhite, dem Erfinder des "Graphics Interchange Format", kurz GIF. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb Wilhite bereits am 14. März 2022 mit 74 Jahren nach einer Covid-19-Erkrankung. Laut dieser Gedenkseite im Web wurde Wilhite auch bereits am 21. März beerdigt. Auf dieser Seite teilen seine Angehörigen mit:

"Steve ging als Chefarchitekt von America Online in den Ruhestand, war der Erfinder von GIF und erhielt den Webby Lifetime Achievement Award in New York. Er war ein begeisterter Camper und liebte Reisen und Camping. Trotz all seiner Errungenschaften blieb er ein sehr bescheidener, freundlicher und guter Mensch."

Steve Wilhite war im Mai 2013 bei den The Webby Awards für sein Lebenswerk geehrt worden. Wilhite hatte im Jahre 1987 das GIF-Format erfunden, welches dann kurze Zeit später von seinem damaligen Arbeitgeber Compuserve auch als Bitmap-Grafikformat eingeführt wurde.

Er hatte mal erklärt, dass er das Format erfunden habe, um seiner Firma dabei zu helfen, farbige Wetterkarten darzustellen. Sein erstes GIF, so erzählte er, sei ein animiertes Papierflugzeug gewesen.

Heute spielen GIFs weiterhin eine große Rolle, vor allem bei der Darstellung von animierten Bildern auf Websites und sozialen Netzwerken. Die gesamte Meme-Kultur im Internet baute auf GIF auf.



Es heißt "JIF" und nicht "GIF"

Für Erheiterung sorgte seinerzeit bei der Preisverleihung, dass Wilhite keine lange Rede hielt, sondern stattdessen ein animiertes GIF mit einer Botschaft aus fünf Worten auf einer großen Leinwand einblenden ließ: "It´s pronounced 'JIF' not 'GIF'" (also "es wird 'JIF' ausgesprochen, nicht 'GIF'") so seine knappe Rede an die Anwesenden damals. Hier das Video:



Im Web wurde bis zu diesem Zeitpunkt lange darüber diskutiert, ob GIF nun mit einem harten G oder mit einem weichen G ausgesprochen werden muss. Für ein hartes G sprach die Tatsache, dass es sich bei "GIF" um eine Abkürzung für "Graphics Interchange Format" handelt und bei Abkürzungen in der Regel die in ihr enthaltenen Buchstaben einzelnen ausgesprochen werden ("G", "I", "F"). Oxford American Dictionaries kürte GIF zum Wort des Jahres 2012 und betont damals, dass sich GIF sowohl als Nomen als auch als Verb verwenden lasse. Und bei der Aussprache seien sowohl "gif" als auch "jif" erlaubt.