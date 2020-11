Der Roborock S6 MaxV – das perfekte Weihnachtsgeschenk

René Resch

Mit dem Roborock S6 MaxV gehören lästige Saug- und Wischarbeiten im Haushalt der Vergangenheit an. Während Sie die Weihnachtsfeiertage genießen, erledigt Ihr smarter Saug- und Wischroboter die Reinigung zuhause - das perfekte Weihnachtsgeschenk.

Beschenken Sie sich und Ihre Familie in diesem Jahr doch mit einem starken Haushalts-Helferlein wie dem Roborock S6 MaxV, der Ihnen lästige Hausarbeit wie Saugen und Wischen abnimmt. Sie sparen sich dann diese kostbare Zeit, um mit Ihren Liebsten die schönste Jahreszeit zu verbringen und genießen einfach mal – die Reinigungsarbeit übernimmt Ihr Roborock-Roboter ganz selbstverständlich.

Die Haushaltsroboter wie etwa der Roborock S6 MaxV kommen dabei von echten Spezialisten. Die Firma Roborock sind Profis, wenn es um die Forschung, Entwicklung und Produktion von Smart-Home-Robotern geht. Der Hersteller hat eine vielfältige Auswahl an verschiedenen Saug- und Wischrobotern im Portfolio, die nur auf einen Einsatz in Ihrem Zuhause warten. Die Roboter sind mit neuer, fortschrittlicher Technologie ausgestattet und übernehmen die harte Haushaltsarbeit, während Sie sich entspannt zurücklehnen können.



Smart & sauber: Ein großartiges Geschenk – vielleicht sogar für Sie selbst

Gerade in der Winterzeit wird der Boden schnell dreckig. Der Schmutz von matschigen Schuhen oder vom Weihnachtsbaum abgefallene Tannennadeln verteilen sich in Ihrem Zuhause und können Ihnen schnell die Stimmung zur Weihnachtszeit vermiesen.

Also gönnen Sie sich doch eine wohlverdiente Auszeit und konzentrieren sich auf die schöneren Dinge im Leben, während der smarte Roborock-Roboter die Arbeit für Sie übernimmt und dabei eine sichere und reibungslose Reinigung ohne Unterbrechung vornimmt. Wenn es um die Saug- und Wischarbeiten in Ihren vier Wänden geht, ist der Roborock S6 MaxV dabei das perfekte Geschenk. Er ist das Top-Modell des Herstellers und mit starker Reinigungsleistung und vielen Komfort-Funktionen ausgestattet.

So besitzt der Roborock S6 MaxV eine Stereokamera sowie ein Infrarot-Bildsystem, funktioniert also auch wenn es Zuhause dunkel sein sollte und Sie gerade beim Weihnachtsshoppen sind. In Kombination mit der smarten KI ReactiveAI und dem LiDAR-Navigationssystem findet sich der Roboter perfekt zurecht, egal zu welcher Tageszeit. Die KI nimmt durch ein neurales Netzwerk mit neuesten Deep-Learning-Funktionen sämtliche Objekte wahr, die einen Putzvorgang verhindern könnten, wie etwa ein paar Schuhen, einem Kabel oder auch Kinderspielzeug. Die Haushalts-Roboter wurden dabei mit Tausenden von Bildern trainiert, um gängige Objekte und Gefahren aus der realen Welt zu erkennen. Objekte, die einen Putzvorgang an gewissen Stellen verhindert haben, werden dann einfach umfahren und in der dazugehörigen App vermerkt.

Alternativ können Sie dem Saug- und Wischroboter aber auch Sperrzonen erteilen, um eine dortige Reinigung an gewissen Stellen zu Unterbinden. Der Rest übernimmt Ihr Roborock-Roboter selbst. Das großartige Navigationssystem nimmt für Haus oder Ihre Wohnung eine mehrstufige Kartierung vor. Hinzugefügte Sperrzonen oder Wände werden vom S6 MaxV selbstständig lokalisiert und der Roboter kann eine reibungslose Reinigung vornehmen.

Damit alle smarten Funktionen und Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten können, ist auch eine ordentliche Portion Rechenkraft gefordert. Diese wird durch den starken den Qualcomm® APQ8053-Chip geliefert.

Ordentlich Power für eine starke Reinigung

Und in Sachen Leistung kann nicht nur der Prozessor des Roborock S6 MaxV glänzen. Der Saugroboter bietet auch die nötige Power bei der Reinigung. Mit seiner 2500 Pa starken Saugleistung entfernt der S6 MaxV auf einer Fläche von bis zu 240 m² sämtlichen Schmutz und auch feinster Staub in Teppichen gehören so der Vergangenheit an. Der große Akku bietet dem Roboter dabei genügend Saft, um bis zu 180 Minuten zu saugen.

Und mit dem montierten SnapMop-Wischsystem bleibt es nicht nur beim Saugen. Mit dem Wassertank wischt der Roboter problemlos Flächen von bis zu 200 m². Was genau gewischt werden soll, entscheiden dabei Sie allein. In der App legen sie beispielsweise raumspezifische Wischpläne an und mit speziellen Wischsperrzonen werden auch nur die Bereiche gewischt, die auch gewischt werden sollen – nasse Teppiche gibt es also nicht.

Und überhaupt, mit der leicht zu bedienenden Roborock-App haben Sie die volle Kontrolle. Sie bestimmen wann, wo und wie oft gesaugt und gewischt werden soll. Und falls es trotzdem einmal vorkommen sollte, dass außerhalb Ihres Reinigungsplanes etwas verschmutzt wurde, können Sie den S6 MaxV auch zwischendurch reinigen lassen.

Ihr Roborock S6 MaxV pünktlich unterm Weihnachtsbaum

Bei den beliebten Versandhändlern wie Amazon und Cyberport erhalten Sie den Saug- und Wischroboter Roborock S6 MaxV pünktlich zum Weihnachtsfest. Also gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen die täglichen Reinigungsarbeiten in Ihrem Zuhause von einem der smarten Roborock-Roboter wie dem S6 MaxV erledigen und genießen Sie einfach die Feiertage.

Weitere Informationen sowie technische Details zum Roborock S6 MaxV erhalten Sie auf der offiziellen Produkt-Webseite:

