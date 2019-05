René Resch

Noch bis zum 11. Mai verschenkt der Humble-Store das Spiel Age of Wonders 3 als kostenlosen Steam-Key für Ihre Spiele-Sammlung.

Vergrößern Der Humble-Store verschenkt Age of Wonders 3 © Humble

Noch bis Samstag verschenkt der Humble-Store das 2014 erschienene Spiel Age of Wonders 3. Das Spiel ist ein Mix aus Rundenstrategie wie beim Genre-Hit Civilization und RPG-Elementen und Fantasy Helden.

Um das Spiel zu erhalten besuchen Sie die Webseite , klicken dort auf „Get the game“ und melden Sie dann mit Ihrem Humble-Account an. Gegebenenfalls müssen Sie noch den Humble-Newsletter abonnieren, falls Sie diesen nicht ohnehin schon abonniert haben. Das Spiel erhalten Sie dann als Steam-Key, den Sie dann Ihrer Steam-Spiele-Bibliothek hinzufügen können. Age of Wonders 3 bleibt Ihnen dann in Ihrer Spiele-Sammlung auf Steam erhalten.

Nur noch für kurze Zeit



Jedoch müssen Sie sich beeilen, das Spiel gibt es nur noch bis zum 11. Mai 2019 um 19 Uhr kostenlos erhältlich, danach endet die Aktion.

Weitere Humble-Angebote



Im aktuellen Humble-Bundle finden Sie übrigens jede Menge Lego-Games zu günstigen Preisen, mehr Informationen dazu finden Sie hier: Jede Menge Lego-Games im neuen Humble Bundle



Humble Monthly - Juni 2019



Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie jeden Monat zahlreiche Games zum kleinen Preis. Im neuesten Monthly-Bundle gibt es als bereits feststehenden Titel Call of Duty: Black Ops 4 für nur 10 Euro , weitere Titel werden folgen. Mehr Informationen zum neuen Humble Monthly finden Sie hier.