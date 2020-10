Der Herr der Ringe: Zu Weihnachten auf 4K-Blu-ray

Denise Bergert

Peter Jackson hat die beiden Trilogien "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" als 4K-Blu-ray neu aufgelegt.

Vergrößern "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" erscheinen auf 4K-Blu-ray. © New Line Cinema

Schauspieler Sean Astin hat in dieser Woche über den YouTube-Kanal der "Herr der Ringe"-Fansite TheOneRing eine große Ankündigung für Tolkien-Fans gemacht. Sowohl die "Der Herr der Ringe"- als auch die "Hobbit"-Trilogie werden pünktlich zu Weihnachten als Blu-ray mit 4K-Auflösung neu aufgelegt. Wie Astin, der in den Filmen den Hobbit Samwise verkörpert, im Video erklärt, habe Regisseur Peter Jackson höchstpersönlich über die Remaster-Versionen in Ultra-HD gewacht. Das Upscaling erfolgte bei "Der Herr der Ringe" auf Basis des 35-Millimeter-Filmmaterials, während die "Hobbit"-Trilogie mit vielen CGI-Effekten digital aufgenommen wurde.

In den USA werden die beiden 4K-Versionen ab 1. Dezember 2020 erhältlich sein. In Deutschland ist bei Online-Händler Amazon bislang nur die 4K-Fassung von "Der Herr der Ringe: Extended Edition Trilogie" zum Preis von 69,99 Euro vorbestellbar. Als Veröffentlichungstermin wird dort der 3. Dezember 2020 angeführt. Von der "Der Hobbit: Extended Edition Trilogie" auf 4K-Blu-ray fehlt im deutschen Amazon-Store bislang aber noch jede Spur. Ein zeitgleicher Release beider Trilogien pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ist jedoch auch hierzulande wahrscheinlich.

