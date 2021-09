Der 870-Gramm-Deal: Galaxy Book Pro 13,3 Zoll zum Hammerpreis bei Mediamarkt

Oliver Eismann

Einen satten Rabatt von 24 Prozent gibt es aktuell beim Mediamarkt auf das Galaxy Book Pro i5 mit 13,3-Zoll-AMOLED-Display.

Vergrößern Die leistungsstarken Galaxy Books der Pro-Reihe sind dank ihrer Abmessungen und des geringen Gewichts perfekt zum Mitnehmen ins Büro, in die Uni oder auf Reisen. © Samsung

Mit dem Galaxy Book Pro und dem Galaxy Book Pro 360 wetteifert Samsung speziell gegen Microsoft, Huawei und Apple um die Gunst der Notebook-Käufer. Im Visier sind Mobile Worker, die nach einem vollwertigen und gleichzeitig besonders leichten Arbeitsgerät zum überall Mithinnehmen verlangen. Die Notebooks von Samsung geben im Büro, im Café, in der Uni und auf Geschäftsreisen eine gute Figur ab.

Das Galaxy Book Pro und das Galaxy Book Pro 360 überzeugen beide mit ihrer schlanken Bauweise. Es ist bemerkenswert, wie Samsung die gesamte Hardware in das nur knapp 13 Millimeter hohe, haptisch elegante Aluminiumgehäuse unterbringt. Und die Geräte sind leicht: Das Galaxy Book Pro wiegt nur rund ein Kilogramm. Mit 1390 Gramm etwas schwerer liegt das Galaxy Book Pro 360 in der Tasche. Dafür lässt sich das Windows-Notebook zu einem 15,6 Zoll großen Tablet umklappen und per Stift oder Finger bedienen. Oder Sie nutzen das um 360 Grad schwenkbare Display dazu, das Notebook für Präsentationen oder Videoschauen auf den Kopf zu stellen.

Samsung Galaxy Book Pro Evo © Samsung Notebook in Mystic Silver mit 13,3 Zoll Full-HD AMOLED-Display, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik und Windows 10 Home (Upgrade auf Windows 11 möglich). Dealpreis bei Mediamarkt: 799 statt 1059 Euro



Die neuen Pro-Modelle kommen dabei allesamt mit Full-HD AMOLED-Displays. Gut, dass die Kombination aus Grafikauflösung und Prozessorleistung auch für die Fotobearbeitung und das Schneiden von Videoclips genügt. Dafür sorgen ein Intel Core i5- oder i7-Prozessor mit Intel Iris Xe Grafikchip und bis zu 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ansonsten sind die Galaxy Books Pro je nach Variante mit einer bis zu 512 GB großen SSD, Fingerabdrucksensor, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, Thunderbold-Anschluss, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi-6-fähigem WLAN-Adapter und LTE ausgestattet. Highlights sind außerdem die leistungsstarken Akkus. Unterwegs und beim mobilen Arbeiten versorgen sie das Notebook über Stunden hinweg mit Strom.

Samsung Galaxy Book © Samsung Notebook in Mystic Silver mit 15,6 Zoll Full-HD-Display, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik und Windows 10 Home (Upgrade auf Windows 11 möglich). Preis bei Mediamarkt: 849 Euro

Samsung Galaxy Book Pro Evo © Samsung Notebook in Mystic Silver mit 15,6 Zoll Full-HD AMOLED-Display, Windows 10 Home, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik Preis bei Mediamarkt: 1169 Euro

Abseits der recht hochpreisigen Galaxy Book Pro-Modelle und dem Galaxy Book bietet Samsung weitere Modellvarianten. Das Galaxy Book Go LTE ist speziell für den mobilen Einsatz konzipiert und zum Einsteigerpreis erhältlich. Ausgestattet ist das 14-Zoll-Windows-Notebook mit Full-HD LED-Display, Snapdragon-Prozessor und Qualcomm-Grafikchip.