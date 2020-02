Profi IT

Jérémie Kaiser

In eigener Sache: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trainee Social Media Marketing (m/w/d).

Vergrößern Deine Chance: Wir suchen einen Trainee Social Media Marketing (m/w/d)

Als Manufaktur für kundenindividuelle Marketing-Lösungen und Technologie-Medien ist IDG ein global agierender Partner der Hightech-Industrie. Wir publizieren informative Medienmarken, kreieren faszinierende Content-Marketing-Kampagnen, inszenieren einzigartige Veranstaltungen und führen empirische Marktforschungsprojekte ins Feld.

Unsere Brands PC-Welt und Macwelt begeistern ihre Leser auf Instagram, Youtube, Mobile, Desktop und Print. Für professionelle IT-Anwender sind unsere Medienmarken COMPUTERWOCHE, CIO und ChannelPartner verlässliche Informationsquellen für komplexe Technologie-Entscheidungen. Mit 130 Mitarbeitern am Standort München und Niederlassungen in 97 Ländern sind wir die Techmedia Company #1 weltweit.

Wichtigster Faktor für unseren Erfolg sind unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter. Mit modernen Technologien, agilen Arbeitsmethoden und flachen Hierarchien arbeiten unsere Teams interdisziplinär an innovativen Produkten und faszinierenden Custom Services. Zur Verstärkung unseres Teams in München sind wir stets auf der Suche nach ambitionierten Menschen mit Spaß an Teamwork und der digitalen Welt.

Ab sofort suchen wir eine/n

Trainee Social Media Marketing (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams in München sind wir stets auf der Suche nach ambitionierten Menschen mit Spaß an Teamwork und der digitalen Welt.

Das erwartet Dich in Deiner täglichen Arbeit:

Du unterstützt bei der Konzeption und Erstellung von Social Media, bist hierbei fest in unsere Projekte involviert

Du organisierst und koordinierst eigenverantwortlich Social Media Kampagnen und unterstützt bei der Umsetzung

Du entwickelst innovative Social Media Kampagnen-Ideen, die unsere Zielgruppe begeistern

Du analysierst und optimierst die Performance unserer Social Media Kampagnen

Du erstellst Reportings und stehst dazu im regelmäßigen Kundenkontakt

Das bringst Du mit:



Abgeschlossenes Studium der Kommunikations-, Medien-, Sozial- oder Geisteswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung

Social Media Nerd und auch privat leidenschaftlicher Nutzer

Erste praktische Erfahrungen im Bereich Social Media

Sehr gute analytische Fähigkeiten und Affinität zu Zahlen

Kenntnisse in der Anwendung der Facebook Werbemöglichkeiten (Facebook Ads Manager, LinkedIn Campaign Editor, etc.) wünschenswert

proaktive, eigenverantwortliche Arbeitsweise und „Can Do“-Mentalität

Ergebnisorientiertes Denken und konzeptionelle Fähigkeiten in einem dynamischen, schnelllebigen Arbeitsumfeld

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Spaß an internationaler Kommunikation und Teamarbeit

Unser Angebot:



Ein vielseitiger und interessanter Job in der Medienbranche

Hohe Kollegialität und Spaß an und bei der Arbeit

Ein hohes Maß an Selbständigkeit und gelebte „Let’s try it“-Mentalität

Flexibilität in Sachen Arbeitszeit (Gleitzeit) und -ort (Home Office)

Sehr gute Netzwerk- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem internationalen Unternehmen

Perspektive zur Übernahme nach der Traineezeit

Eine bezuschusste leckere Kantine inhouse

Unternehmenssport, Personal Fitness Coach und Vergünstigungen für Fitnessstudio

Fahrrad-/eBike-Leasing über IDG

Gestalte unseren Erfolg künftig mit und bewirb Dich jetzt online mit Deinen ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Gehaltsvorstellungen und des frühest möglichen Eintrittstermins!

Interesse? Dann melde dich bei:

Marion Richtmann (HR-Director)

Telefon 089/ 360 86 – 246

Mail: mrichtmann@idg.de

Hier direkt bewerben!

IDG Tech Network GmbH • Lyonel-Feininger-Str. 26 • 80807 München • www.idg.de

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Weitere Stellenausschreibungen findest Du hier.