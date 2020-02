Profi IT

In eigener Sache: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektmanager Webcast und Multimedia (w/m/d).

Vergrößern Deine Chance: Projektmanager Webcast und Multimedia (w/m/d)

Projektmanagement im Bereich Webcast und Multimedia ist dein Traumjob? Dann lebe Deine Kreativität bei IDG aus.

Als Manufaktur für kundenindividuelle Marketing-Lösungen und Technologie-Medien ist IDG ein global agierender Partner der Hightech-Industrie. Wir publizieren informative Medienmarken, kreieren faszinierende Content-Marketing-Kampagnen, inszenieren einzigartige Veranstaltungen und führen empirische Marktforschungsprojekte ins Feld.

Wichtigster Faktor für unseren Erfolg sind unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter. Mit modernen Technologien, agilen Arbeitsmethoden und flachen Hierarchien arbeiten unsere Teams interdisziplinär an innovativen Produkten und faszinierenden Custom Services. Zur Verstärkung unseres Teams in München sind wir stets auf der Suche nach ambitionierten Menschen mit Spaß an Teamwork und der digitalen Welt.

Wenn Du Dir vorstellen kannst, Mitglied der IDG-Familie zu werden, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung auf die Position

Projektmanager Webcast und Multimedia (w/m/d)

Zu Deiner neuen Aufgabe:

Du konzipierst und führst Video- und Audio-Webcasts (live/on-demand) im Auftrag unserer Kunden durch

Du verantwortest das Projektmanagement für alle Video- und Audioformate und die direkte Betreuung von Kunden in diesen Bereichen

Du treibst die inhaltliche Weiterentwicklung bestehender Formate und Exploration neuer interaktiver Virtual-Event-Ideen voran

Du koordinierst Kreativ- und Technikdienstleister

Du bist zuständig für die Auswahl und Konfiguration eingesetzter Technologien in enger Abstimmung mit den Technologie-Experten des Hauses

Du verwaltest projektbezogene Produktionsbudgets

Du steuerst die Teilnehmergenerierung für registrierungspflichtige Formate

Zu Deinen Qualifikationen und Skills:

Kenntnisse im Bereich Medientechnik, Audio- und Videoaufzeichnungen, Schnitt- und Streaming- Plattformen

Erfahrung in der Regieführung für Webcasts

Digital Storytelling

Hohe Belastbarkeit– auch in stressigen Situationen

Selbständiges Arbeiten

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

proaktive, eigenverantwortliche Arbeitsweise und „Can Do“-Mentalität

Spaß an (internationaler) Kommunikation und Teamarbeit

Unser Angebot:

Unbefristete Vollzeitstelle ab sofort

Ein vielseitiger und interessanter Job in der Medienbranche

Hohe Kollegialität und Spaß an und bei der Arbeit

Ein hohes Maß an Selbständigkeit und gelebte „Let’s try it“-Mentalität

Flexibilität in Sachen Arbeitszeit (Gleitzeit) und -ort (Home Office)

Sehr gute Netzwerk- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem internationalen Unternehmen

Eine bezuschusste leckere Kantine direkt vor Ort

Unternehmenssport, Personal Fitness Coach und Vergünstigungen für‘s Fitnessstudio

Fahrrad-/eBike-Leasing über IDG

Gestalte unseren Erfolg künftig mit und bewirb Dich jetzt online mit Deinen ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins!

Interesse? Dann melde dich bei:

Marion Richtmann (HR-Director)

Telefon 089/ 360 86 – 246

Mail: mrichtmann@idg.de

Hier direkt bewerben!

IDG Tech Network GmbH • Lyonel-Feininger-Str. 26 • 80807 München • www.idg.de

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

