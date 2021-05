Dehnbares Micro-LED-Display von Royole

Denise Bergert

Smartphone-Hersteller Royole hat serienreife Micro-LED-Technik entwickelt, die in dehnbaren Displays zum Einsatz kommen könnte.

Vergrößern Royole zeigt ein dehnbares Micro-LED-Display. © Royole

Der chinesische Display-Entwickler und Smartphone-Hersteller Royole hat in dieser Woche eine neue Display-Technologie vorgestellt . Auf dem 2021 Display Week Symposium zeigte das Unternehmen das weltweit erste Micro-LED-Display, das sich dehnen und verbiegen lässt.

Die Display-Technologie kann laut Royole auf 130 Prozent gedehnt werden und erlaubt konvexe Biegungen von bis zu 40 Grad. Mit der aktuellen serienreifen Technik sind Auflösungen von bis zu 120 ppi möglich, was sich Royole zufolge unter anderem für Laptop-Bildschirme eigenen würde. Der Einsatz von Micro-LEDs erlaubt zudem die Konstruktion von transparenten Bildschirmen, die beispielsweise in Sonnenbrillen oder der Windschutzscheibe in Autos zum Einsatz kommen könnten.

Um die Technik zu demonstrieren, hat Royole ein 2,7-Zoll-Display konstruiert, das mit 96 x 60 Pixeln auflöst. Micro-LEDs sind Royole zufolge klein genug, um ein dehnbares Grundmaterial im Display unterzubringen. Details zu möglichen Hardware-Partnern verrät das chinesische Unternehmen nicht. Es ist noch unklar, in welchen Geräten die neue dehnbare Display-Technik zum Einsatz kommen soll.

