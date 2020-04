Definitive Editions von Mafia 2 und Mafia 3 geplant

Michael Söldner

Aus Alterseinstufungen geht hervor, dass sich Neuauflagen der Klassiker Mafia 2 und Mafia 3 in Arbeit befinden.

Vergrößern Mafia 2 und Mafia 3 könnten schon bald als Definitive Editions erscheinen. © 2kgames.com

Fast zehn Jahre nach dem Release von Mafia 2 gibt es nun ein neues Lebenszeichen vom Gangster-Epos: Das Game Rating and Administration Committee of Korea – quasi das Pendant zu unserer USK – hat eine Definitive Edition von Mafia 2 für die PS4 gelistet. In Taiwan folgte wenig später auch eine Definitive Edition von Mafia 3, die für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll. Offiziell bestätigt hat Publisher 2K Games die beiden Neuauflagen allerdings noch nicht.

Außerdem offen ist, welche Veränderungen die Definitive Editions von Mafia 2 und Mafia 3 mitbringen würden. Speziell für Mafia 2 sind zahlreiche Erweiterungen verfügbar, die sich gut als Teil einer solchen Neuauflage machen würden. Eine grafische Überarbeitung des zweiten Mafia-Teils wäre ebenfalls angeraten, schließlich bieten die aktuellen Konsolen mehr Power. Mafia 2 erschien 2010 für PS3, Xbox 360 und den PC. Mafia 3 hingegen war zum Release im Jahr 2016 schon für PS4 und Xbox One erhältlich. Hier dürften sich die grafischen Neuerungen entsprechend in Grenzen halten. Dennoch können sich Fans der Reihe aller Voraussicht nach auf ein Wiedersehen mit den Charakteren der beiden Spiele freuen. Wann diese erscheinen werden, bleibt allerdings noch unklar. Das im März ebenfalls beim Ratings Board aufgetauchte Remake von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist erst kürzlich für PS4 erschienen. Der Release von Mafia 2 und Mafia 3 in einer Definitive Edition könnte also schneller erfolgen als gedacht.

