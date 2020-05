Defekter Notruf: Lieferstopp für Golf & Octavia, Seat & Audi prüfen noch

Hans-Christian Dirscherl

VW stoppt die Auslieferung des VW Golf wegen einer fehlerhaften Notruffunktion. Audi und Seat prüfen, ob sie ebenfalls betroffen sind. Skoda hat den Octavia bereits gestoppt.

Vergrößern VW stoppt Auslieferung des VW Golf: Notrufknopf defekt © VW

Update 18.5., 15:05 Uhr: Das Problem mit der fehlerhaften Notruf-Funktion nimmt größere Ausmaße an. Jetzt berichtet das Branchenmagazin KFZ Betrieb, dass neben dem VW Golf (siehe unten) auch für den Skoda Octavia ein Auslieferungsstopp angeordnet wurde. Beim Audi A3 und Seat Leon laufe dagegen noch die Prüfung des Sachverhalts. Diese vier Fahrzeuge - Golf, Octavia, Leon und A3 - nutzen nämlich den gleichen „Grundbaukasten wie der Golf 8“.

Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation von Skoda, bestätigte den Auslieferungsstopp für den Skoda Octavia: „Es wurde bei der OCU3-Einheit (Online-Connectivity Unit) eine mögliche Fehlfunktion festgestellt. Diese OCU3-Einheit ist im neuen Octavia verbaut. Die darin enthaltene e-Call Funktion kann unter Umständen nicht korrekt arbeiten. Aus diesem Grund haben wir die Auslieferung des neuen Octavia aktuell ausgesetzt. Wir bewerten aktuell die Details und arbeiten an einer Lösung. Wir werden die nächsten Schritte hierzu so bald wie möglich bekanntgeben." Skoda-Zitat Ende



Wir fragten bei Audi nach, ob und welche Audi-Modelle vom dem eCall-Problem betroffen sein könnten. Udo Rügheimer, Sprecher Kommunikation Produkt/Technologie bei Audi antwortete uns: „Das Phänomen konnte am neuen A3 Sportback bisher noch nicht reproduziert werden. Obwohl bei der betroffenen Komponente und deren Funktion die Plattform von Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Audi A3 und Seat Leon – der „Modulare Querbaukasten Evolution“ – prinzipiell identisch ist, gibt es Detailunterschiede bei Hard- und Software zwischen A3 und VW Golf. Weitere Detailanalysen laufen. Wichtig zu wissen: Die Auslieferung des neuen Audi A3 Sportback an Kunden hat bisher noch nicht begonnen. Auch deswegen ist ein Rückruf schon grundsätzlich kein Thema.“ Audi-ZItat Ende

Update Ende



Spiegel Online berichtete als erster am Freitagnachmittag letzte Woche, dass Volkswagen die Auslieferung des VW Golf gestoppt hat. Auf Nachfrage bestätigte uns VW diesen Bericht am Freitagabend. Demnach funktioniert der Notrufknopf im neuen Golf nicht zuverlässig. Das habe die Qualitätssicherung von VW bei einer Routineüberprüfung festgestellt.

Der VW-Sprecher sagte uns: "Wir haben im Rahmen von internen Untersuchungen festgestellt, dass es bei einzelnen Fahrzeugen des Modells Golf 8 zu einer nicht verlässlichen Datenübertragung der Software am Steuergerät der Online-Connectivity-Unit (OCU3) kommen kann.

Infolgedessen kann die vollumfängliche Funktion des eCall/Notruf-Assistenten nicht gewährleistet werden.



Hierbei handelt es sich um einen Compliance-Fall, da neue Modelle laut EU-Verordnung seit dem 31. März 2018 über eine entsprechende Notrufeinrichtung verfügen müssen.



Entsprechend hat Volkswagen unverzüglich (gestern) einen Auslieferungsstopp für den Golf 8 erlassen. Im Austausch mit den zuständigen Behörden prüfen wir das weitere Vorgehen zu den betroffenen Fahrzeugen – insbesondere steht in den nächsten Tagen eine Entscheidung zu einem Rückruf und einer Abhilfemaßnahme per Softwareupdate durch das KBA an." Zitat Ende

Da neue Fahrzeugmodelle in der EU seit dem 31. März 2018 eine funktionierende Notrufeinrichtung benötigen, darf VW ein derartiges Fahrzeug nicht mehr ausliefern und muss bereits ausgelieferte Fahrzeuge reparieren. Laut VW wurden bisher in Deutschland rund 9000 Golf der achten Generation ausgeliefert, in der restlichen EU weitere 3000 Exemplare. Das ergäbe also rund 12.000 potenziell betroffene Golf in der EU. Andere Medien wie KFZ Betrieb berichten allerdings von bis zu 30.000 betroffenen Fahrzeugen.



Zusammen mit dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) wolle VW nun ermitteln, wie viele Fahrzeuge ein Software-Update benötigen. Dann werde auch über einen Rückruf der bereits ausglieferten Golf VIII entschieden.

Das Update soll laut Spiegel Online zwischen dem 15. und 21. Juni 2020 bereitstehen.



Volkswagen produziert den Golf VIII aber weiter. Die jetzt neu gefertigten Fahrzeuge werden aber nicht ausgeliefert, sondern zwischen geparkt und bekommen das Update, sobald es verfügbar ist.

VW verkauft den Golf VIII seit Dezember 2019. Die Produktion des Golf VIII sollen aber die ganze Zeit hindurch schon Softwareprobleme begleitet haben. Insofern wäre das Problem mit dem e-Call nur das jüngste von vielen Software-Problemen bei Golf VIII.

VW zeigt neuen Golf GTI und Golf GTE

Neuer VW Golf VIII: Mit Alexa, Car2X und immer online