Deezer jetzt mit neuer Songtext-Suchfunktion

Panagiotis Kolokythas

Deezer bietet nun die Möglichkeit, Songs anhand der in den Lyrics vorkommenden Wörter zu finden.

Vergrößern Deezer bietet nun eine Songtext-Suchfunktion an © Deezer

Der Musikstreaming-Dienst Deezer hat am Dienstag eine neue Funktion für die Nutzer freigeschaltet: Über die Songtext-Suchfunktion können die Nutzer die Songs finden, in denen eine bestimmte Textpassage vorkommt. Das ist beispielsweise dann praktisch, wenn man nur einen Abschnitt des Refrains oder die Textzeile eines Songs kennt. Für entsprechende Suchanfragen muss der Nutzer mindestens vier Wörter eingeben. Anschließend listet Deezer dann die Song-Titel auf, in denen diese Wörter vorkommen. Ein ähnliches Angebot bietet Apples Shazam bereits an.



Die neue Funktion ist laut Deezer für alle Songs verfügbar, bei denen die Lyrics auf Deezer hinterlegt sind. Zum Start ist die Songtext-Suche nur über die Deezer-Website verfügbar. In den nächsten Wochen soll die Funktion dann auch über die Desktop-Apps verfügbar gemacht werden.

"Musikfans haben heutzutage Zugriff auf Millionen von Songs. Oft ist es leichter sich an den Songtext als an den tatsächlichen Namen eines Titels zu erinnern. Unsere Aufgabe ist es, Hörer*innen hier zu unterstützen, damit sie schnell und einfach ihre gewünschten Songs finden und unsere neue Songtext-Suche macht genau das”, erklärt Matthieu Gorvan, Chief Product & Technology Officer bei Deezer.

Die neue Funktion kann sowohl mit der kostenfreien Version Deezer Free als auch über die kostenpflichtigen Deezer-Abos genutzt werden. Ausgenommen sind Kinderprofil-Nutzer. Mit SongCatcher bietet Deezer bereits ein Tool an, mit dem Titel und Interpreten eines Songs erkannt werden können, die in der Umgebung des Nutzers gespielt werden.