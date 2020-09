Deezer: Neue App für Hörspiele und Hörbücher

Denise Bergert

Mit Audiobooks by Deezer veröffentlicht Deezer eine spezielle App für Hörbücher und Hörspiele für Android und iOS.

Vergrößern Audiobooks by Deezer kann nur mit einem kostenpflichtigen Deezer-Abo genutzt werden. © Deezer

Deezer hat in dieser Woche eine spezielle App nur für Hörbücher und Hörspiele veröffentlicht. Die Anwendung hört auf den Namen Audiobooks by Deezer und steht sowohl für Android als auch für iOS zum kostenlosen Download bereit.

Audiobooks bietet aktuelle Hörbücher und Hörspiele in unterschiedlichen Übersichten an. So können Nutzer etwa in Genres, Empfehlungen, Bestsellern oder Neuheiten stöbern. Passende Bücher und Geschichten für den Nachwuchs finden sich in der Kinder-Rubrik. Hörspiele und Hörbücher können als Favoriten in "Meine Hörbücher" gespeichert und für das Offlinehören heruntergeladen werden. Ebenfalls an Bord sind unterschiedliche Suchfunktionen, die etwa Hörbücher vom Lieblingssprecher anzeigen. Bedienhilfen für Menschen mit einer Sehbehinderung bietet Audiobooks by Deezer ebenfalls. Wer Hörbücher und Hörspiele gern zum Einschlafen nutzt, kann per Sleep-Timer bestimmen, wann die App am Abend automatisch abschaltet.

Audiobooks by Deezer kann nicht mit einem Deezer-Free-Account genutzt werden. Das Angebot der App steht nur für Abonnenten von Deezer Premium, Deezer Family, Deezer HiFi und Deezer Student zur Verfügung.