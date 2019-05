Deezer Free: Gratis-Musikstreaming für Alexa-Lautsprecher

Denise Bergert

Besitzer eines Alexa-Lautsprechers können den Musikstreamingdienst Deezer künftig kostenlos nutzen.

Vergrößern Deezer kann ab sofort kostenlos auf Alexa-Lautsprechern genutzt werden. © Amazon

Deezer hat in dieser Woche ein kostenloses Abo-Modell für Besitzer von Alexa-Lautsprechern angekündigt . War für die Nutzung von Deezer auf Lautsprechern mit Amazons digitaler Assistentin Alexa bislang ein kostenpflichtiges Abo notwendig, erlaubt Deezer Free nun den Gratis-Zugriff auf die Musikdatenbank mit mehr als 53 Millionen Songs.

Für die Gratis-Nutzung per Sprachsteuerung müssen Alexa-Besitzer jedoch einige Einschränkungen in Kauf nehmen. So wird die Musikqualität von 320 KBit/s auf 128 KBit/s herabgesetzt. Weiterhin ist nur das Abspielen von Playlisten möglich. Für das direkte Ansteuern von bestimmten Songs und Alben eines Künstlers ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Pro Stunde ist außerdem nur das Überspringen von insgesamt sechs Songs möglich und der Musikgenuss wird für Deezer-Free-Nutzer immer wieder von Werbung unterbrochen, die nicht übersprungen werden kann.

Möglich ist jedoch die Nutzung aller Wiedergabelisten von Künstlern, Stimmungen oder Musikrichtungen. Unterstützt wird außerdem das Flow-Feature von Deezer, das auf Basis des Musikgeschmacks eine individuelle Playliste zusammenstellt. Songs können hier per Zuruf als gut oder weniger gut bewertet werden. Deezer Flow merkt sich so die Vorlieben des Nutzers und lernt dazu. Gestartet wird Deezer auf Alexa-Lautsprechern mit dem Sprachbefehl "Alexa, spiele Musik auf Deezer".