Deep Fake: Paul McCartney in Musikvideo um 50 Jahre verjüngt

Denise Bergert

In seinem neuen Musikvideo tanzt Paul McCartney dank Deep Fake als 30-Jähriger durch Hotelflure.

Vergrößern Paul McCartney wurde in seinem Musikvideo per Deep Fake um 50 Jahre verjüngt. © Paul McCartney / Beck / YouTube

Ex-Beatle Paul McCartney und Beck haben sich für den neuen Song „Find my Way“ aus dem kürzlich veröffentlichten Remix-Album „McCartney III Imagined“ zusammengetan. Für das zugehörige Musikvideo haben sich die beiden Musiker ebenfalls einen ganz besonderen Kniff einfallen lassen. Per Deep Fake wird der mittlerweile 79-jährige McCartney künstlich verjüngt und tanzt als 30-Jähriger – komplett mit Pilzkopf im Anzug durch die Hotelflure.

Ko-Produziert wurde das Video zu „Find my Way“ von dem New Yorker Unternehmen Hyperreal Digital, das sich auf die Erstellung hyper-realistischer digitaler Avatare spezialisiert hat. „Die Technologie, um Talente zu entaltern und sie in kreativen Umgebungen wie dieser auftreten zu lassen, ist nun vollständig verwirklicht, sogar mit einem der bekanntesten Gesichter der Welt,“ erklärt Remington Scott, Chef von Hyperreal Digital.

In nur vier Tagen nach der Veröffentlichung konnte das Musikvideo bereits mehr als 2,6 Millionen Aufrufe verbuchen. Die Reaktionen der Beatles- und McCartney-Fans im Kommentarbereich auf den verjüngten Sänger sind überwiegend positiv.