Death to 2020: Netflix-Special mit Starbesetzung von Black-Mirror-Machern

Panagiotis Kolokythas

Netflix hat mit "Death to 2020" ein Special angekündigt: Es wird von den Black-Mirror-Machern mit Stars produziert.

Vergrößern In Kürze auf Netflix: Death to 2020 © Netflix

Das Jahr 2020 wird wohl im kollektiven Gedächtnis der Menschheit bleiben und viele können es kaum erwarten, bis das Jahr endlich vorbei ist. Auch Netflix will das -hier bitte irgendein böses Adjektiv ihrer Wahl einfügen- Jahr 2020 gebührend verabschieden und hat mit "Death to 2020" ein entsprechendes Special angekündigt. Wie Netflix in einem Tweet mit Teaser-Video mitteilt, wird das Special bereits in Kürze verfügbar sein. Produziert wird das Special von den Machern der erfolgreichen und preisgekrönten britischen Black-Mirror-Reihe.

Selbst die Black-Mirror-Macher, so heißt es in dem Teaser-Video, hätten sich das Jahr 2020 nicht so vorstellen können, wie es geworden ist: Sie hätten aber noch etwas diesem Jahr hinzuzufügen. Bei "Death to 2020" wird es sich demnach um ein ganz besonderes Comedy-Special handeln, dass die Zuschauer "nie vergessen" werden.

Interessant ist auch ein Blick auf die Mitwirkenden: Bei "Death to 2020" werden zahlreiche namhafte Film-, Serien- und Comedy-Stars mitwirken, darunter Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti und Joe Kerry.

Den konkreten Starttermin verrät Netflix noch nicht. Die Website Variety berichtet , dass es sich bei "Death to 2020" um ein Comedy-Special im Stil einer Dokumentation handeln wird. Die Black-Mirror-Macher stehen eigentlich für hochwertige Unterhaltung, umso mehr darf man gespannt sein, wie sie auf Netflix das Jahr mit "Death to 2020" verabschieden werden...

