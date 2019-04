Deal: Surface Pro 6 mit Type-Cover für nur 799 Euro

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist heute ein Modell des Surface Pro 6 plus Type-Cover mit einem Rabatt von knapp 25 Prozent erhältlich.

Vergrößern Heute bei Amazon im Angebot: Das Surface Pro 6 plus Type-Cover

Auch am Mittwoch lockt Amazon mit zahlreichen attraktiven Frühlings-Angeboten. Die besten Technik-Schnäppchen am Mittwoch, den 10. April 2019 stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.

Zu den Highlights am Mittwoch zählt das Surface-Angebot: Nur heute ist bei Amazon das Surface Pro 6 mit Type-Cover für 799 Euro statt 1.047,99 Euro erhältlich. Sie sparen also knapp 25 Prozent. Bei dem Surface Pro 6 handelt es sich um das Modell mit Intel Core i5, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 128 Gigabyte großen SSD. Als Zugabe gibt es auch noch ein normalerweise nur separat erhältliches Type-Cover in schwarzer Farbe.

Das Surface Pro 6 verfügt über ein 12,3 Zoll großes Pixel-Sense-Display, welches mit 2.734 x 1.824 Pixeln auflöst, was einer Pixel-Dichte von 267 ppi entspricht. Auf dem 2-in-1-Gerät ist Windows 10 Home vorinstalliert.

Zum Amazon-Angebot: Microsoft Surface Pro 6 plus Type-Cover für 799 Euro

Microsoft selbst bietet das Surface Pro 6 übrigens nicht in einer Variante mit 128 Gigabyte großer SSD an. Im Microsoft Online Shop kostet das günstigste Surface-Pro-6-Modell 959 Euro und besitzt eine 256-Gigabyte-SSD. Hinzu kommen knapp 150 Euro für das Type Cover. Alternativ bietet Microsoft auch derzeit ein Surface Pro 6 Essentials Bundle an: Für 1.157,99 Euro erhält man hier das Surface Pro 6 (Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD) plus Type Cover und Office 365 Home (1-Jahres-Abo).

Das Surface Pro 6 ist seit November 2018 erhältlich und das aktuelle Modell von Microsofts Premium-Tablet-Reihe. Zur wichtigsten Neuerung der 2018er-Generation gehört der Einsatz der Intel-Core-Prozessoren der achten Generation Kaby Lake R mit vier Kernen und Hyper-Threading. Das 2017er Modell gab es dagegen nur mit Dual-Core Kaby-Lake-CPUs. Dadurch sind die neuen Surface-Pro-Modelle bis zu 40 Prozent schneller als der Vorgänger.

Aus dem PC-WELT Fazit zum Test des Surface Pro 6: " Das Surface bleibt mit dem Pro 6 die Referenz bei Windows-Tablets. Der neue Prozessor sorgt für eine höhere Rechenleistung und eine längere Akkulaufzeit, die Qualität bei Bildschirm und Verarbeitung hält auch die neue Modell-Generation hoch." Den kompletten Test lesen Sie hier. Das Surface Pro 6 ist in unterschiedlichen Varianten mit 8 oder 16 Gigabyte RAM, 128 GB bis 1 TB großer SSD und mit Intel Core i5 oder i7 (8te Generation) verfügbar. Hinzu kommt die integrierte Intel-GPU UHD 620.