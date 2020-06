René Resch

Noch bis zum 8. Juni laufen auch bei Mediamarkt und Saturn die "Days of Play" mit spannenden Schnäppchen-Angeboten.

Vergrößern Days of Play: PS4-Bundles und Games stark reduziert © Saturn / Mediamarkt

Noch bis zum 8. Juni 2020 laufen bei den Elektrofachhändlern Mediamarkt und Saturn die "Playstation Days of Play". Hier gibt es einige Bundles und Games zu deutlich reduzierten Preisen. Die Gaming-Schnäppchen haben wir hier für Sie zusammengestellt:

PS4-Pro-Bundle kaufen und 3 Games kostenlos erhalten

Das Highlight der Aktion ist aktuell das Bundle bestehend aus der Sony Playstation 4 Pro mit 1 TB Speicherplatz sowie einem Spiele-Paket mit "The Last of Us: Remastered", Marvels "Spider-Man" und "Horizon Zero Dawn: Complete Edition" zum Preis von 375,99 Euro – das wäre normalerweise der Preis für die Konsole alleine, das Spiele-Bundle im Wert von 89,99 Euro gibt es also kostenlos dazu.

Sony Playstation 4 Pro 1 TB Jet Black Standalone

+ The Last of Us: Remastered, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn Complete Edition

für 375,99 statt 465,98 Euro bei Mediamarkt - Saturn

PS4-Controller kaufen, Spiel gibt es gratis dazu

Ein weiteres Bundle besteht aus dem Sonys PS4-Controller und "The Last of Us: Remastered" zum Preis von 59,99 Euro. Auch hier zahlen Sie quasi nur den Controller, das Spiel im Wert von 14,99 Euro gibt es gratis.

Sony Playstation 4 Wireless Dualshock 4

Redesigned Controller, Jet Black + The Last of Us: Remastered

für 59,99 statt 74,98 Euro bei Mediamarkt - Saturn

Playstation-Plus für 12 Monate zum Top-Preis

Die 12-monatige Playstation-Plus-Mitgliedschaft gibt es aktuell zum deutlich reduzierten Preis von 41,99 Euro - hier können Sie 30 Prozent sparen.

Playstation Plus Card

12 Monate für deutsche SEN-Konten

für 41,99 statt 59,99 Euro bei Mediamarkt - Saturn

Neben den bereits aufgelisteten Highlights gibt es auch noch weitere PS4-Sets, Bundles zu Playstation-VR sowie jede Menge PS4-Games zu reduzierten Preisen. Diese finden Sie auf den jeweiligen Aktionsseiten von Mediamarkt und Saturn:

Playstation Days of Play bei Mediamarkt

Playstation Days of Play bei Saturn

