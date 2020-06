Days of Play: Bis zu 85 Prozent im Playstation Store sparen

Michael Söldner

Im Rahmen der Aktion Days of Play bietet Sony im Playstation Store Rabatte von bis zu 85 Prozent.

Vergrößern Die Days of Play locken mit hohen Rabatten im Playstation Store. © playstation.com

Insgesamt werden 179 Spiele angeboten, die sich in Kategorien wie „unter 20 Euro“ oder „nur auf Playstation“ eingrenzen lassen. Unter den Angeboten finden sich auch Abos für ein Jahr Playstation Plus oder Playstation Now mit jeweils 30 Prozent Rabatt. Ein Highlight im Sale ist sicherlich FIFA 20 für 10 statt 70 Euro. Das aktuelle Call of Duty Modern Warfare wird mit einem Rabatt von 25 Prozent für knapp 53 Euro angeboten. Doom Eternal kostet 35 Prozent weniger und damit nur noch 45 Euro. Marvel’s Spider-Man kostet mit 20 Euro nur noch die Hälfte. Das aktuelle Need for Speed Heat wird ebenfalls mit 50 Prozent Rabatt für 35 Euro angeboten. Ein absolutes Schnäppchen ist auch die Deluxe Edition von Rainbow Six Siege für 9 statt 30 Euro.

VR-Spieler kommen im Rahmen der Days of Play ebenfalls auf ihre Kosten: Das komplett in PSVR spielbare Resident Evil 7 kostet nur noch 10 Euro. Das in Zeitlupe ablaufende Superhot VR wird für 12,50 Euro angeboten. Das actionreiche Blood and Truth kostet mit 15 Euro 62 Prozent weniger. Das erstklassige Jump & Run Astro Bot: Rescue Mission wird für 15 statt 40 Euro angeboten. Der im Multiplayer spielbare Ego-Shooter Firewall Zero Hour kostet mit 13 Euro knapp die Hälfte. Endlose Spielstunden erhalten PSVR-Spieler in The Elder Scrolls V: Skyrim VR für 25 statt 70 Euro. Der Loot-Shooter Borderlands 2 VR kostet mit 20 Euro immerhin 60 Prozent weniger.

