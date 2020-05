Days of Play 2020: Rabatte auf PS4-Hardware und -Spiele

Michael Söldner

Im Rahmen der Days of Play wird Hardware wie Playstation VR günstiger angeboten. Auch Spiele locken mit Rabatten.

Vergrößern Wer PSVR bislang verpasst hat, kann die Brille aktuell zum Schnäppchenpreis erstehen. © playstation.com

Mit den Days of Play bietet Sony auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Preissenkungen für PS4-Spieler an. Ab heute bieten teilnehmende Händler Rabattaktionen bis zum 8. Juni an. So kostet das Playstation VR Starter Pack aus VR-Brille, Kamera und Playstation VR Worlds nur 199,99 Euro. Wer sich für das Playstation VR Megapack für 229,99 Euro entscheidet, erhält zusätzlich die Spiele Skyrim, Astro Bot Rescue Mission, Resident Evil: Biohazard und Everybody´s Golf. Eine Jahresmitgliedschaft für Playstation Plus wird schon für 41,99 Euro angeboten. Wer den Game-Streaming-Dienst Playstation Now abonnieren möchte, zahlt für 12 Monate nur 41,99 Euro oder für ein Quartal 19,99 Euro.

Auch mehrere Spiele werden als Boxed-Version deutlich günstiger angeboten. Für 14,99 Euro bietet Sony etwa Marvel’s Spider-Man, Days Gone, Death Stranding oder Titel der PlayStation Hits Reihe wie z.B. The Last of Us an. Wer seine Spiele lieber digital im Playstation Store erstehen möchte, muss noch bis zum 3. Juni warten. Dann startet bis zum 17. Juni eine Rabattaktion im Store, bei der Spiele sowie Abos für Playstation Plus und Playstation Now deutlich günstiger angeboten werden. Details dazu sollen in Kürze folgen. Auf der offiziellen Webseite zu den Days of Play 2020 listet Sony die jeweiligen Händler auf, die an der Aktion teilnehmen.

