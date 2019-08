René Resch

Im neuen Humble Bundle sind nur Games enthalten, die vom bekannten Entwickler Bohemia Interactive stammen.

Vergrößern DayZ und Arma 3 im neuen Humble Bundle © Humble Bundle

Die Spiele des neuen Humble Bundle stammen alle aus der Feder des bekannten Entwicklers Bohemia Interactive. Darunter ist die Hit-Serie Arma, aber auch das bekannte DayZ wird von Bohemia Interactive weitergeführt. Erst vor kurzem gab ein großes Update für den Survival-Shooter und nun gibt es den Titel auch im aktuellen Humble Bundle.



Ab einem Betrag von 0,89 Euro erhalten Sie die ersten vier Spiele: Arma 2, Take on Helicopters, Carrier Command: Gaea Mission sowie Take on Mars. Für 13,66 Euro oder mehr folgen weitere vier Titel: Arma 3, Ylands, Original War und Pound of Ground. Für 17,86 Euro gibt es eine weitere Packung Arma, so folgen Arma 3 Apex und Arma X: Anniversary Edition . Und für den finalen Betrag von 26,79 Euro oder mehr erhalten Sie den noch fehlenden Survival-Shooter DayZ.



Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,89 Euro:

Arma 2



Take on Helicopters



Carrier Command: Gaea Mission

Take on Mars



Für einen Betrag ab 13,66 Euro:

Arma 3



Ylands

Original War

Pound of Ground



Für einen Betrag ab 17,86 Euro:

Arma 3 Apex

Arma X: Anniversary Edition

Für einen Betrag ab 26,76 Euro:

DayZ

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.



