David Fincher unterzeichnet Exklusivvertrag mit Netflix

Denise Bergert

Regisseur David Fincher wird weitere vier Jahre Inhalte exklusiv für den Streaming-Dienst Netflix produzieren.

Vergrößern "Mank" startet im Dezember bei Netflix. © Netflix

David Fincher hat einen vierjährigen Exklusivvertrag mit dem Streaming-Dienst Netflix unterzeichnet. Das bestätigte der US-Amerikaner in einem Interview mit dem französischen Magazin Premiere . Fincher zufolge habe er für "weitere" vier Jahre bei Netflix unterschrieben. Diese Aussage impliziert, dass Fincher auch in den vergangenen Jahren exklusiv bei Netflix unter Vertrag stand, was der Regisseur bislang jedoch nicht offiziell bestätigt hatte.

Fincher hatte in der Vergangenheit unter anderem bereits als ausführender Produzent und Regisseur für die beiden Netflix-Serien "Mindhunter" und "House of Cards" agiert. Bei Finchers aktuellem Projekt "Mank" handelt es sich um seinen ersten Netflix-Spielfilm. "Mank" basiert auf dem Drehbuch seines 2003 verstorbenen Vaters Jack Fincher. Das Biopic erzählt die Geschichte des Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz und seinem Kampf mit dem Regisseur Orson Welles über das Drehbuch von "Citizen Kane" aus dem Jahr 1941. Die Hauptrolle in dem Schwarz-Weiß-Film spielt Gary Oldman. "Mank" startet am 4. Dezember 2020 auf Netflix. Welche weiteren Inhalte Fincher für den Streaming-Dienst plant, ist bislang noch nicht bekannt.