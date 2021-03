Dating-App: Tinder ermöglicht Background-Check

Denise Bergert

Tinder will seinen Nutzern in den USA ermöglichen, einen Background-Check bei einem potenziellen Date durchzuführen.

Vergrößern Tinder investiert in Garbo. © Tinder

Tinder und weitere Apps der Match Group wollen ihren Nutzern in den USA künftig ermöglichen, einen Background-Check bei potenziellen Partnern und Dates vorzunehmen. Das Unternehmen hat in die gemeinnützige Organisation Garbo investiert . Mit diesem Schritt soll die Überprüfungstechnik von Garbo für die Dating-Apps der Match Group zugänglich gemacht werden. Den Anfang macht Tinder.

Garbo sammelt in den USA öffentliche Aufzeichnungen und Anzeigen wegen Gewalt und Missbrauch, darunter Verhaftungen, Gerichtsurteile, einstweilige Verfügungen, Belästigungen und andere Gewaltdelikte. Diese Dokumente können dann auf der offiziellen Garbo-Website eingesehen werden, indem der Vorname und die Telefonnummer oder der Vor- und Nachname einer Person eingegeben werden. Durch die Verknüpfung mit Tinder könnten Nutzer in Zukunft nachschauen, ob ihr potenzielles Date eine Gewaltdelikt begangen hat. Da das Hauptaugenmerk von Garbo darauf liegt, Nutzer vor möglichen Gewaltverbrechen zu schützen, erfasst die Organisation weder Drogen- noch Verkehrsdelikte.

Der Background-Check bei Tinder könnte maßgeblich beeinflussen, wer auf der Dating-Plattform Erfolg hat und wer nicht. Außerdem könnten sich Nutzer bei Tinder nicht mehr so anonym fühlen wie zuvor. Die App hatte bislang weitgehend auf persönliche Details wie Nachnamen oder zusätzliche Angaben in den Profilen verzichtet. Die Funktion wird für Nutzer der Dating-App aber nicht kostenlos zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich Match noch in Gesprächen mit Garbo, um eine mögliche Bezahlmethode und Gebühren auszuarbeiten. Garbo soll in den nächsten Monaten in Tinder integriert werden. Im Anschluss sollen weitere Apps der Match-Group wie OkCupid und Hinge folgen.