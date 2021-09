Hans-Christian Dirscherl

Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, Sony - welches ist wohl die meistgehasste Technikmarke? Und in welchem Land?

Vergrößern Das sind die meistgehassten Technikmarken © Master1305/Shutterstock.com

Die Datenanalysten von Rave Reviews haben über eine Million Tweets daraufhin ausgewertet , welche großen Marken besonders unbeliebt sind. Das sind die unbeliebtesten Marken über alle Branchen hinweg, die unbeliebtesten Technikmarken und die unbeliebeste Gamingmarke.



Sony: Keine Marke wird in mehr Staaten gehasst

Sony kann den zweifelhaften Erfolg verzeichnen die Marke zu sein, die über alle Branchen hinweg in den meisten Staaten auf Platz 1 der meistgehassten Marken liegt. Das ist in zehn Ländern der Fall, unter anderem in Österreich.

Vergrößern Die meistgehassten Marken. © ravereviews.org

Doch auch Tesla liegt in vielen Staaten auf Platz 1 der Meistgehassten. Genau genommen belegt Tesla in sieben Ländern den ersten Platz unter den mistgehassten Marken, beispielsweise in Spanien und Portugal, aber auch in Polen.

Google & Facebook: Keine anderen Technikmarken werden mehr gehasst

Google und Facebook haben es gemeinsam auf Platz 1 der meistgehassten Technikmarken geschafft: In 24 Staaten, deren Tweets ausgewertet wurden, liegen der Suchmaschinengigant und das Soziale Netzwerk auf Platz 1 der meistgehassten Technikmarken. Microsoft folgt mit 22 Erstplatzierung knapp dahinter. Beispielsweise mögen die Russen den Windows-Konzern überhaupt nicht, aber auch im Heimatland USA ist Microsoft maximal unbeliebt. In Deutschland ist dagegen ein anderer Technikkonzern Feindbild Nummer 1.

Vergrößern Die meistgehassten Technikmarken. © ravereviews.org

Amazon: Meistgehasste Marke in Deutschland

50 Prozent aller deutschen Tweets über Amazon sind negativer Natur. Damit ist Amazon die meistgehasste Marke und zugleich die meistgehasste Technikmarke in Deutschland. Weltweit dagegen schlägt sich Amazon wacker und landet insgesamt nur in sechs Staaten auf Platz 1. Wobei Amazon aber auch nur in 18 der ausgewerteten Staaten aktiv ist.

Ubisoft: Die meistgehasste Gamingmarke

In beeindruckenden 23 Staaten ist Ubisoft die am meisten gehasste Gamingmarke. Unter anderem auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in Russland. Nintendo dagegen liegt nur in einem einzigen Platz auf Rang 1: In Norwegen.

Weitere sehr unbeliebte Marken

So ist der Fahrerservice Uber sowohl in den USA als auch in Großbritannien die meistgehasste Marke. In Deutschland ist Uber nicht in der für ihn typischen Weise tätig, weswegen hierzulande derartige Zahlen nicht vorliegen.

Porsche schafft es auch auf einen ersten Platz: In China. Die Finnen wiederum lästern besonders gerne über Ferrari und die Italiener über Hyundai. Bei unseren nördlichen Nachbarn, den Dänen, liegt dagegen BMW auf Platz 1 der Marken, über die in den dänischen Tweets Gift und Galle abgesondert wird.

Apple ist in Irland maximal unbeliebt - ausgerechnet dort hat Apple seine Europazentrale. Insgesamt landet Apple aber nur selten auf Platz 1 der mistgehassten Technikmarken.