Das offizielle Comic zur Höllenmaschine

Michael Schmelzle

Ein mysteriöses Päckchen liegt vor dem Höllen-Studio. Ohne Absender - und ohne Hinweis, woher es stammen könnte.

Das ist schon seltsam. Wer hat das mysteriöse Päckchen vor das Höllen-Studio gelegt - und woher kommt es? Michi weiß von nichts: "Das habe ich nicht bestellt!" Basti ist auch ratlos: "Da steht ja noch nicht einmal ein Absender drauf." Soll Team Hölle das Päckchen aufmachen? Wird der Inhalt die aktuelle Höllenmaschine HMX2 gefährden? Fällt am Ende sogar das ganze Gewinnspiel ins Wasser? "No risk, no fun" denkt sich Michi und will es gerade aufmachen, als ein infernalischer Schrei aus dem Innern ertönt und der Deckel des Päckchens mit einem lauten Knall aufreißt. Doch sehen Sie selbst:



Zur Großansicht des Comics



Ab sofort gibt's alle zwei Wochen immer Mittwochs unser neues Comic. Auf unserer Website pcwelt.de und auf Instagram , Facebook und Twitter . Ganz wichtig zu wissen: Wir suchen noch einen Namen für unseren Hauptprotagonisten, das kleine Teufelchen. Wir hätten da schon einmal einen Vorschlag: "Hellmut". Aber jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Wie sollen wir das kleine Teufelchen denn nennen? Schreiben Sie Ihren Vorschlag einfach als Kommentar unter diesen Artikel und die begleitenden Social Posts. Und wenn Sie schon dabei sind, sagen Sie uns auch gleich, ob Ihnen das neue Comic gefällt. Wir freuen uns über jeden Kommentar.