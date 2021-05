Das ist die wohl witzigste Tech-Demo des Jahres

Panagiotis Kolokythas

Tech-Demos müssen nicht langweilig sein. Das beweist Microsofts Scott Hanselman in seiner Tech-Demo auf der Build 2021.

Vergrößern Szene aus der Tech-Demo von Scott Hanselman auf der Build 2021 © Youtube / Microsoft

Die Microsoft Build 2021 ist zu Ende und Microsoft hat auf seiner in diesem Jahr vollständig digitalen Entwicklermesse allerlei wichtige Ankündigungen gemacht, die vor allem für Developer interessant sind. In der Keynote kündigte Microsoft-Chef Satya Nadella auch noch ein großes wichtiges Update für Windows in diesem Jahr an, worüber wir berichteten.

Eines der großen, persönlichen Highlights der Build 2021 war für mich aber die Tech-Demo des Microsoft-Entwicklers Scott Hanselman und dessen Team. Bereits in den früheren Builds waren die Auftritte von Hanselman immer äußerst unterhaltsam: Trockener Entwickler-"Stuff" wurde äußerst witzig und clever präsentiert und brachte die Menge im Saal meistens zum Toben. In diesem Jahr hat sich Hanselman aber nochmals übertroffen.

Anders als in den früheren Jahren musste die Build 2021 vollständig digital stattfinden und war dafür aber für jedermann nach einer kurzen Registrierung zugänglich. Hanselman und sein Team hatten natürlich auch dieses Jahr einen Slot und haben sich eine witzige Methode einfallen lassen, um die Teilnehmer ihrer Session zu unterhalten. Der - zugegeben - etwa langweilige Titel der Session: "Application Development with Scott Hanselman & Friends".

Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen, denn die gesamte Tech-Demo ist quasi als Sitcom aufgemacht und die Realisierung muss ziemlich aufwendig gewesen sein. Dafür erhält man eine unterhaltsame halbe Stunde an schön-nerdigem Entwickler-Knowhow, mit vielen guten Gags und Anspielungen auf die aktuellen Herausforderungen, der durch die Corona-Pandemie veränderten Arbeitsbedingungen.