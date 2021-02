Das Usenet: Werbefreie Alternative zum Internet

Panagiotis Kolokythas

Freier Meinungs- und Datenaustausch wird für viele Online-Nutzer immer wichtiger – genau das bietet das Usenet.

Im Internet müssen Sie gute Inhalte und Diskussionen meistens ziemlich lange suchen. Und wenn Sie dann mal was Passendes für sich gefunden haben, schieben sich Cookies, unzählige Werbebanner, und Pop-Ups in das Blickfeld. Doch so allgegenwärtig das Internet auch erscheinen mag, es gibt Alternativen. Nicht nur Technikbegeisterte entdecken verstärkt ein anderes relevantes, globales Netzwerk für Information, Kommunikation und Unterhaltung: Das Usenet.

Was zur Hölle ist das Usenet?

Das Usenet ist ein unabhängiges, globales Netzwerk – vergleichbar mit dem Internet. Unterteilt ist es in thematische Foren, ähnlich gängigen Internetforen, die sich auch Newsgroups schimpfen. Im Prinzip ist das Usenet eine der weltweit größten Plattformen zum Austausch von Nachrichten, Meinungen jeder Art und Daten. Neben Textdateien finden sich im Usenet eine Unzahl an Audio- und Videodaten aus allen möglichen Kategorien (wie Tutorials, Podcasts oder auch reiner Erwachsenen-Content (z. B. heiße Filme)). Aktuell beträgt der Usenet-Content über 30.000 Terabyte Daten (entspricht 30 Mrd. Megabyte) – und es wird stetig mehr.

Der Clou daran: Alles läuft komplett werbefrei ab, ohne Zensur und Tracking. Inhalte, die Sie interessieren können Sie entweder streamen oder direkt auf Ihre Festplatte ziehen und für immer behalten. Um ins Usenet zu gelangen, benötigen Sie lediglich einen Zugangsprovider wie zum Beispiel USENEXT , einem der größten Player auf dem Markt.

Das Urteil der USENEXT-Kunden bei Trustpilot: 4,5 von 5 Punkten bei 464 Bewertungen



Keine Chance für Werbung

USENEXT kann bei seinem Service auf starke Argumente und Fakten verweisen. Zunächst sorgt der Anbieter für einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Usenet-Zugang. Sowohl die komplette Benutzeroberfläche als auch die Inhalte im Usenet sind frei von jeglicher nervigen Werbung und überflüssigem Tracking. In Zeiten von unzähligen Pop-Ups, Cookies, Emails und Postwurfsendungen ist das eine echte Wohltat. Das heißt für Sie aber auch, dass Sie einfach und schnell an die gewünschten Inhalte kommen und diese mit wenigen Klicks herunterladen und ungestört genießen können. Ein weiteres Highlight ist der zensurfreie Austausch von Daten, Informationen und Meinungen – hier kommt garantiert jeder zu Wort, der etwas zu sagen hat.

Deine Vorteile auf einen Blick

Wir haben die Highlights Ihres Usenet-Zugangs mit USENEXT für Sie zusammengefasst:

Großartiger Austausch: Sie erhalten Zugang zu tausenden von Foren und werden Teil einer gigantischen Community mit über einer Million Mitgliedern.

Außergewöhnlich schnell: Durch den Zugriff auf sechs Serverfarmen in Europa und Amerika landen Ihre gewünschten Inhalte mit Highspeed auf der Festplatte (maximale Downloadgeschwindigkeit bis zu 800 Mbit/s).

Sicher ohne Spione: Was Sie online machen, geht niemanden etwas an. Mit USENEXT sagst du Tracking „Good-bye“, denn der Service speichert keine Log-Daten. Durch eine 256-Bit SSL Verschlüsselung kannst du dich absolut sicher fühlen.

Immer ein offenes Ohr: Wenn du etwas loswerden willst oder Hilfe brauchst, kannst du das mehrsprachige Support-Team anrufen, es aber auch online im Facebook Messenger oder per Kontaktformular erreichen.

Ein unschlagbares Angebot für alle, keine Lust auf lange Bindung haben:

Testen Sie Ihren Zugang ins Usenet mit dem deutschen Marktführer USENEXT jetzt einfach 14 Tage unverbindlich und kostenlos. Für blitzschnelle Highspeed-Downloads stellt USENEXT Ihnen zum Testen satte 30 GB Datenvolumen zur Verfügung. Nach Ablauf der Testphase haben Sie die Möglichkeit, in ein flexibles Monats-Abo (monatlich kündbar) inklusive 60 GB Datenvolumen zu wechseln. Dabei sparen Sie für insgesamt 6 Monate auch noch 29 Prozent und zahlen somit nur 9,95 € statt 13,95 € pro Monat.

Übrigens: Ihren Testaccount können Sie jederzeit kündigen, falls Sie USENEXT mit all seinen Vorteilen nicht vom Hocker haut. Wird es aber! Damit bleiben Sie genau so flexibel, wie Sie es wollen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

