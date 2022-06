Das Usenet: Deine werbefreie Alternative zum Internet

Wer kennt es nicht: Unzählige Cookies, übergroße Banner und Tracking ohne Ende auf diversen Webseiten! Freier Meinungs- und Datenaustausch wird hingegen kaum geboten. Das nervt dich?! Wir haben die Lösung: USENEXT.

Ähnlich wie Internetanbieter den Zugang zum Internet zur Verfügung stellen, ermöglicht USENEXT den einfachen Zugang zum Usenet. Deine Alternative komplett ohne Cookies, Banner und Werbung.

Usenet einfach erklärt

Das Usenet ist ein unabhängiges, globales Netzwerk – vergleichbar mit dem Internet. Aufgeteilt ist das Usenet in Foren, die sich Newsgroups nennen. Davon gibt es über 200.000 verschiedene für garantiert zensurfreien und vielfältigen Austausch von Nachrichten, Meinungen und Daten. Hier kommt also jeder zu Wort, der etwas zu sagen hat. Aktuell sind über 30.000 Terabyte Daten zu finden – und es wird stetig mehr. Um ins Usenet zu gelangen, benötigst du lediglich einen Zugangsprovider wie zum Beispiel USENEXT , Europas Nr. 1 Usenet-Provider mit Sitz in Deutschland.

So funktioniert’s mit USENEXT

USENEXT kann bei seinem Service auf starke Argumente und Fakten verweisen. Zunächst sorgt der Anbieter für einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Usenet-Zugang. Sowohl die komplette Benutzeroberfläche als auch die Inhalte im Usenet sind frei von jeglicher nervigen Werbung und überflüssigem Tracking. In Zeiten von unzähligen Pop-Ups, Cookies, Emails und Postwurfsendungen ist das eine echte Wohltat. Das heißt für dich aber auch, dass du einfach und schnell an deine gewünschten Inhalte kommst.

Deine Vorteile auf einen Blick

Sicher ohne Spione : Was du online machst, geht niemanden etwas an. Mit USENEXT sagst du Tracking „Good-bye“, denn der Service speichert keine Log-Daten. Durch eine 256-Bit SSL Verschlüsselung kannst du dich absolut sicher fühlen.

Immer Up to date: USENEXT bietet dir Zugang zum Usenet mit über 200.000 Foren zum Austausch von echtem Expertenwissen, spannenden Fakten und vielen weiteren interessanten Themen.

Immer ein offenes Ohr: Wenn du etwas loswerden willst oder Hilfe brauchst, kannst du das mehrsprachige Support-Team anrufen, es aber auch online im Facebook Messenger oder per Kontaktformular erreichen.

Die Besten: Vertraue USENEXT – Europas Nr. 1 Usenet-Provider mit mehr als 20 Jahren Erfahrung am Markt und teste es 14 Tage gratis.

Teste deinen Zugang ins Usenet mit dem europäischen Marktführer USENEXT jetzt einfach 14 Tage unverbindlich und kostenlos . Nach Ablauf der Erstlaufzeit verlängert sich dein Vertrag in USENEXT Rockie+ für 95,40 € pro Jahr inkl. 30GB Highspeed-Datenvolumen.



Übrigens: Deinen Testaccount kannst du jederzeit kündigen, falls dich USENEXT mit all seinen Vorteilen nicht überzeugt. Wird es aber! Damit bleibst du genauso flexibel, wie du es willst. PC-WELT und USENEXT wünschen dir viel Spaß!