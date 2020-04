Das Boot 2. Staffel + alle Filme & Serien von Sky einen Monat lang für 7,49€

Hans-Christian Dirscherl

Sky hat aktuell ein spannendes Angebot: Alle Serien und Filme von Sky für 7,49 Euro im ersten Monat. Damit sehen Sie die brandneue 2. Staffel von "Das Boot" von Anfang an.

Vergrößern Die TV-Serie "Das Boot" gehört sicherlich zu den Highlights von Sky Ticket FICTION.

Das Boot kommt zurück. Und Sie können von Anfang an dabei sein – mit dem Sky Ticket FICTION . Denn am 21. April 2020 startet auf Sky die zweite Staffel der U-Boot-Saga. Die von Sky produzierte TV-Serie, deren ersten Staffel die Handlung aus dem legendären Kino-Film von 1981 fortführt, ist breiter aufgestellt als der damalige Kino-Hit. Die Serie spielt zu großen Teilen auch an Land und führt Frauenfiguren ein.

Bereits seit 30. März läuft die dritte Staffel von Westworld auf Sky. Sie steigen mit dem Sky Ticket FICTION also direkt in diese originell-spannende Science-Fiction-Western-Serie ein.



So bekommen Sie "Das Boot", "Westworld" und noch viel mehr

Die besten Serien und Filme in einem Paket. Das bietet Sky Ticket Fiction. Damit bekommen Sie alle Filme aus Sky Ticket Cinema und zusätzlich alle Serien aus Sky Ticket Entertainment auf Ihr Empfangsgerät. Sie zahlen für die ersten 30 Tage mit Sky Ticket FICTION nur 7,49 Euro . Ab dem zweiten Monat kostet Sky Ticket FICTION dann 14,99 Euro pro Monat. Das Abonnement können Sie jederzeit kündigen.

Das bietet Sky Ticket FICTION (Sky Ticket Cinema + Sky Ticket Entertainment) laut Sky: