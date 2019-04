Das Backup-Programm iPhone Manager von DearMob kann iTunes komplett ersetzen

Es ist schnell passiert: Gerade lag das neue iPhone XR noch auf dem Autodach, nun liegt es defekt auf dem Asphalt. Hat man jetzt ein Backup des iPhones, gehen zumindest keine Familienfotos, Geschäftsdaten oder das viele Jahre umfassende SMS-Archiv verloren.

Backups sind lästig, oft liegt es aber an umständlicher Software wie iCloud und iTunes, dass regelmäßige Datensicherungen unterbleiben. Hilfreich ist hier ein Tool wie der DearMob iPhone Manager, der Sicherungen schnell und komfortabel durchführt.

Um schnell und bequem seine iPhone-Daten zu sichern, ist DearMob iPhone Manger ein guter iTunes-Ersatz. Das für Windows und Mac verfügbar Tool kostet regulär 59,95 Euro. Unser exklusives PC-Welt-Angebot: Sie erhalten das Tool für 29,69 Euro. Ihr Spezial-Angebot erhalten Sie hier.

So einfach funktioniert das Ein-Klick-Backup

Die erste Datensicherung dauert nur wenige Minuten, die Software führt Sie Schritt-für-Schritt durch das iPhone-Backup ohne iTunes:

1. Verbinden Sie nach der Installation des iPhone Managers Ihr Gerät per Lightning-Kabel mit dem PC. Auf neueren iPhones oder iPads sehen Sie nun eine Nachfrage, ob Sie diesem Rechner vertrauen. Die Bestätigung ist nötig, damit die DearMob-App auf das iPhone zugreifen darf.



2. Wählen Sie in der Oberfläche die Option Backup, die Backup-Verwaltung öffnet sich. Mit einem Klick auf den Button „Jetzt sichern“ startet sofort die Datensicherung. Dabei kopiert das Tool ihre iPhone-Daten auf die PC-Festplatte, inklusive Benutzerdateien. Bei einem ersten Backup dauert diese Sicherung etwas länger, jedes folgende Backup rasend schnell.



So einfach funktioniert die Wiederherstellung

Die Funktion Wiederherstellen (auch Restore genannt) ist nicht nur beim iPhone-Ausfall nützlich – man kann mit der Wiederherstellungsfunktion komfortabel auf ein neues iPhone umziehen:



Wählen Sie dazu in der Menüleiste die Option Wiederherstellen, das Tool überträgt die gesicherten Daten vom PC auf das gewünschte iPhone – das funktioniert nebenbei weit schneller als über ein Online-Backup mit iCloud. Die über iTunes gekauften Filme, Bücher und Musikdateien bleiben dabei selbstverständlich erhalten.



Es gibt noch weitere Gründe für regelmäßige Datensicherungen: Retten kann Sie ein Backup etwa auch, wenn es Probleme mit einer neuen iOS-Version gibt.





Ein Backup mit Apples Programm iTunes ist eine Alles-oder-Nichts-Lösung: Man kann immer nur das komplette iOS-Gerät sichern und wiederherstellen. Das gezielte Archivieren der neuen Urlaubsfotos oder der Adressdaten ist damit nicht möglich – ganz anders beim iPhone-Manager, der auf Wunsch Kalenderdaten, Lesezeichen, SMS, Bücher, Sprachmemos, Kontakte, Apps und auch Fotos extrahiert. Sie wollen ein Sprachmemo exportieren? Klicken Sie auf den Button mit der Beschriftung „Sprachmemo“. Sie erhalten eine Liste aller Memos, können Sie sichern, oder auch löschen.

Sie wollen die iPhone-Fotos des letzten Urlaubs kopieren? Mit iCloud muss man dazu zuerst auf das langwierige Abgleichen zwischen iCloud und iPhone warten - und das kann dauern… Mit der Foto-Funktion des iPhone Manger von DearMob haben Sie sofort den direkten Zugriff auf ihre Fotos: Das Tool zeigt die Foto- und Videos auf dem iPhone in einer Vorschau, kann sie auf den PC kopieren und weiterverarbeiten. Starten Sie dazu im Hauptfenster von DearMob iPhone Manager die Funktion „Foto Transfer“: Ist das iPhone am Rechner angeschlossen listet das Tool alle Fotos auf dem iPhone auf. Sie können die Daten wie am iPhone nach Ordnern oder Datum sortieren und gezielt auf ihren PC exportieren – und auch weitere ergänzen. Dazu müssen Sie aber zuerst einen neuen Ordner auf dem iPhone anlegen, bestehende Ordner können sie nicht verändern.

Tipp: iPhone als USB-Speicher



USB-Sticks sind nützlich, gehen aber schnell verloren. Als sichere Alternative können Sie aber auch ihr iPhone als USB-Speicher verwenden. Die Funktion USB-Stick legt einen Ordner auf Ihrem iPhone an, Sie können nun per Drag-and-Drop Daten auf das iPhone kopieren.



Tipp: Verschlüsselung



Private Fotos und Daten sollten sie besonders schützen, gerade wenn Sie sie auf einem externen Medium sichern. Geht es verloren, können private Fotos oder Finanzdaten in die falschen Hände geraten. Hier hilft eine automatische Verschlüsselungsfunktion des DearMob iPhone Manager, die Sie über die Voreinstellungen aktivieren können. Kopieren Sie Fotos, Kontakte und Videos auf ihren PC, landen diese nun verschlüsselt auf der Festplatte. Auch Backups können Sie verschlüsseln.



