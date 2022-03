Darum gehen heute um 20:30 Uhr die Lichter aus

Hans-Christian Dirscherl

Heute am 26. März 2022 um 20.30 Uhr sollten fast alle Lichter ausgehen. Das gilt auch für Gemeinden und Unternehmen. Der Grund.

Vergrößern Am 26.3. ab 20.30 Uhr: Schalten Sie das Licht aus - der Grund!

© World Wide Fund For Nature (WWF)

Heute am 26. März 2022, also am letzten Samstag in diesem Monat, ist wieder Earth Hour. Dann sollten Sie heute ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht abschalten, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Zusätzlich soll 2022 ein gemeinsames Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt gesendet werden.

Auch Gemeinden und Unternehmen machen mit

Auf dieser Karte sehen Sie sofort, ob auch Ihre Stadt bei der Earth Hour 2022 mitmacht. Außerdem finden Sie dort die Liste der Unternehmen, die an der Earth Hour 2022 teilnehmen. Wenn eine Gemeinde oder ein Unternehmen an der Earth Hour teilnimmt, dann bedeutet das, dass in der besagten Gemeinde ab 20.30 alle Beleuchtungen an Denkmälern, Wahrzeichen, Kirchen oder an offiziellen Gebäuden ausgeschaltet werden. Bei Unternehmen wird das Licht in den Firmeneinrichtungen abgeschaltet - was ab 20.30 Uhr an einem Samstag in vielen Fällen kein Problem darstellen dürfte. Auch Privatpersonen können auf der Earth-Hour-Karte angezeigt werden. Hierzu müssen Sie sich hier registrieren. Nur Ihre Vornamen samt Postleitzahlengebiet werden veröffentlicht.

So machen Sie am 26.3. ab 20.30 Uhr an der Earth Hour mit

Schalten Sie heute von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr das Licht aus. Weitere Tipps zur Teilnahme an der Earth Hour geben die Veranstalter hier . Sie können vom Lichtausschalten ein Foto machen und dieses mit den Hashtags #LichtAus und #EarthHour in den sozialen Netzen posten. Dazu sollten Sie noch schreiben, weshalb Sie bei der Earth Hour mitmachen.

Unterschied zur Earth Night

Bei der im September stattfinden Earth Night bleibt das Licht nicht nur eine Stunde, sondern die ganze Nacht bis zum nächsten Tag ausgeschaltet. Mit der Earth Night soll ein Zeichen gegen die Lichtverschmutzung gesetzt werden.

Die nächste Earth Night findet am 22. September 2022 ab 22 Uhr statt. Mehr zur Earth Night lesen Sie hier.