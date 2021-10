Dark Web: Europol gelingt Schlag gegen Drogenmarktplatz

Denise Bergert

Im Rahmen von Operation Dark HunTOR wurden weltweit 150 Verdächtige verhaftet, die am Kauf oder Verkauf illegaler Waren im Dark Web beteiligt gewesen sein sollen.

Vergrößern Europol gelingt ein Schlag gegen den Handel mit illegalen Waren im Dark Web. © Europol

Den internationalen Polizeibehörden ist in dieser Woche ein Schlag gegen den Handel mit illegalen Waren im Dark Web gelungen. Im Rahmen von Operation Dark HunTOR wurden in neun Ländern 150 Verdächtige festgenommen. Sie sollen am Kauf oder Verkauf illegaler Waren im Dark Web beteiligt gewesen sein. Beschlagnahmt wurden zudem 26,7 Millionen Euro, 45 Schusswaffen und 234 Kilogramm Drogen, darunter 25.000 Ecstasy-Pillen, 27 Kilogramm Opioide und 152 Kilogramm Amphetamin.

An Operation Dark HunTOR waren Australien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlanden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten beteiligt. Ihren Ursprung hat die von Europol und Eurojust koordinierte Operation in der Zerschlagung des illegalen Dark-Web-Marktplatzes Darkmarket Anfang des Jahres. Die deutschen Behörden verhafteten damals den mutmaßlichen Marktplatz-Betreiber und gelangten damit in den Besitz von Beweisen, die wiederum zu weiteren Ermittlungen führten. Als Folge wurden nun 150 Käufer und Verkäufer in Europa und den USA festgenommen, 47 von ihnen in Deutschland.

Im Zuge der Festnahmen wurden auch die Dark-Web-Marktplätze DeepSea und Berlusconi geschlossen, auf denen mehr als 100.000 illegale Produkte angeboten wurden. „Der Sinn von Operationen wie der heutigen besteht darin, Kriminelle, die im Dark Web operieren, zu warnen: Die Strafverfolgungsbehörden verfügen über die Mittel und globalen Partnerschaften, um sie zu entlarven und für ihre illegalen Aktivitäten zur Rechenschaft zu ziehen, selbst in Bereichen des Dark Web,“ erklärt der stellvertretende Exekutivdirektor für Operationen von Europol, Jean-Philippe Lecouffe.