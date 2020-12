"Danke für die Kohle": Playstation-5-Käufer gehen Betrügern auf den Leim

Panagiotis Kolokythas

In Bayern sind mindestens 50 Menschen auf Betrüger hereingefallen, die angeblich PS5-Konsolen verkauften.

Vergrößern Die Playstation 5 ist heiß begehrt und nirgends erhältlich - das zieht auch Betrüger an © playstation.com

Die Playstation 5 ist heiß begehrt und bei Online-Händlern allerdings kaum erhältlich. Das ruft auch Betrüger auf den Plan: Wie die Polizei in Nabburg (Bayern) laut einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung am Freitag mitteilt, sind mehrere Menschen auf einen Fake-Onlineshop hereingefallen, über den angeblich noch verfügbare Playstation-5-Konsolen für fast 500 Euro erhältlich waren. Nach der Zahlung erhielten die Betroffenen allerdings nicht die Konsole für ihr Geld. Mittlerweile wurde die Seite des Online-Shops entfernt und stattdessen bedanken sich die Betrüger mit dem Hinweis "www.dankefürdiekohle.com". Mindestens 50 Menschen aus Bayern wurden auf dieser Art und Weise hereingelegt. Die Polizei ermittelt wegen Warenbetrug.



Die Polizei rät, beim Online-Käufen auf die Seriosität der Shops zu achten und bekannte Händler zu bevorzugen. Bei eher nicht so bekannten Händlern kann eine Suchanfrage bei einer Suchmaschine einen Hinweis darauf geben, ob der betreffende Online-Händler schon einmal negativ aufgefallen ist. Generell sollten alle Zahlungen auch nur über gesicherte Online-Verbindungen getätigt werden.

Wer unbedingt noch vor Weihnachten eine Playstation 5 haben will...

Einen Bogen sollten Sie um die viel zu überteuerten Playstation-5-Angebote bei Ebay & Co. machen. Das unterstützt nur die sogenannten Scalper, die automatisiert große Mengen aufkaufen, um sie dann zu viel zu hohen Preisen weiterzuverkaufen. Stattdessen sollte man lieber die Websites der großen bekannten Händler im Blick behalten. Immer wieder liefert Sony an die Händler neue Konsolen aus, die dann aber auch wieder schnell vergriffen sind.

Hier kann dieser Twitter-Bot helfen, der verrät, ob und wo die Playstation 5 aktuell verfügbar ist. Er überprüft bekannte Online-Händler auch auf die Verfügbarkeit der ebenfalls seltenen RTX-3000-Grafikkarten und Ryzen-5000-CPUs.



Der Mobilfunkanbieter O2 hat aktuell ebenfalls Playstation-5-Konsolen (Digital Edition) auf Lager und verkauft sie in Verbindung mit einem Tarif. Mehr Informationen hierzu finden Sie in dieser Meldung: PlayStation 5 bei O2 auf Lager - hier können Sie die Konsole bestellen