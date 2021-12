DPD: Paketdienst als Tarnung für Diebstahl von Kreditkartendaten

Hans-Christian Dirscherl

Cybergangster nutzen den Paketdienst DPD, um an die Kreditkartendaten ahnungsloser Opfer zu gelangen.

Vergrößern Paketdienst als Tarnung für Diebstahl von Kreditkartendaten © Petra Figueroa/Shutterstock.com

Die österreichische IT-Sicherheitsseite Mimikama warnt vor Phishingmails, die vorgeben von DPD zu kommen.

Die Mails behaupten ein Update zu einem Paket zu sein. Die für das Paket angegebene Lieferadresse sei unvollständig. Deshalb müsse der Adressat weitere Angaben machen und seine Adresse aktualisieren. Das könne er über den Link direkt in der Mail machen.

Wie immer sollten Sie sich in Ihrem Mailprogramme den richtigen Absendernamen anzeigen lassen. Das geht beispielsweise, indem Sie mit dem Mauszeiger über die Absenderadresse gehen. Dann sehen Sie in diesem Fall, dass die Mail von „naoresponda@sispolos.com.br“ kommt, also von einer Mailadresse mit brasilianischer Top-Level-Domain. Für DPD eine denkbar ungeeignete Absenderadresse.

Klickt man trotzdem auf den Link hinter „Adresse aktualisieren“, dann bekommt man die Information, dass heute angeblich ein Zustellversuch gescheitert sei. Man müsse nun also eine neuen Liefertermin vereinbaren - davon, dass die Lieferadresse unvollständig sei, ist nun also nicht mehr die Rede. Klickt man nun tatsächlich auf den roten Button mit dem Text „Lieferung verschieben“, dann wird nun eine Liefergebühr gefordert! Für deren Bezahlung muss man die Kreditkartendaten eingeben. Womit wir nun endlich am Ziel dieser Phishingattacke angekommen sind: Die Cybergangster wollen an Ihre Kreditkartendaten.

Fragen Sie sich immer: Erwarte ich überhaupt ein Paket? Ist der Text der Mail plausibel? In diesem Fall gab es ja einen offensichtlichen Widerspruch. Prüfen Sie immer die tatsächliche Absenderadresse - in diesem Fall stammt sie aus Brasilien. Vor allem aber: Sie müssen nie für eine Paketabholung Bank- oder Kreditkartendaten eingeben. Löschen Sie solche Mails also.

In letzter Zeit kursiert eine riesige Menge von Phishingmails zu unterschiedlichen Themen. Hier der Überblick: