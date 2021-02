Diese App zeigt, welche Messenger Ihre Freunde nutzen

Hans-Christian Dirscherl

Mit der kostenlosen Android-App DM Me können Sie an alle Ihre Kontakte schreiben. Unabhängig davon, welchen Messenger Ihre Kontakte benutzen.

Vergrößern DM Me: Alle Chats und Messenger in einer Gratis-App

© DM Me

Whatsapp, Facebook Messenger, Signal , Skype, Telegram, Threema… - viele Messenger konkurrieren um die Gunst der Nutzer. Doch wie sollen Sie wissen, über welchen Messenger Sie wen erreichen können? Die Lösung verspricht die Android-App „DM Me - All your Chats in One App“. Mit dieser App können Sie an alle Ihre Kontakte schreiben, ohne sich darüber Gedanken zu machen, über welchen Messenger Sie normalerweise zu dem besagten Kontakt schreiben.



Die App listet zunächst alle Messenger auf, die Sie installiert haben. Sie legen dann fest, welche Messenger Sie davon tatsächlich verwenden wollen. Außerdem zeigt die App alle Ihre Kontakte an. Kleine Icons neben jedem Kontakt zeigen an, über welche Messenger Sie den jeweiligen Kontakt erreichen können. Wenn Sie auf einen Kontakt klicken, um diesen anzuschreiben, öffnet sich unter den für diesen Kontakt angezeigten Messengern die von Ihnen und Ihrem Gesprächspartner favorisierte Messenger-App.

Vergrößern Hinter jedem Kontakt listet die App die unterstützten Messenger auf. © twitter.com/Rosenpin/status/1350461211767435266

DM Me stellt auch Favoriten zur Verfügung, damit Sie leichter den Überblick behalten. Gruppenchats gibt es derzeit allerdings noch nicht, dieses Feature plant der Entwickler Tomer Rosenfeld aber. Anrufe sollen ebenfalls bald in DM Me integriert werden.

Problem: Datenschutz!



Damit DM Me seine Aufgabe erfüllen kann, muss die App Ihre Kontaktliste auslesen. Das müssen Sie also akzeptieren. Zudem ist die App nicht Open Source. Sie müssen dem Programmierer also vertrauen, dass er mit den von Ihrem Smartphone ausgelesenen Kontaktdaten kein Schindluder treibt. Falls Sie mit diesen Einschränkungen einverstanden sind, können Sie sich „DM Me“ hier kostenlos von Google Play herunterladen. Die App selbst ist kostenlos, gegen In-App-Käufe soll es zusätzliche Funktionen geben. Voraussetzung ist Android 6.0.

