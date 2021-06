DLCs für Resident Evil: Village geplant

Denise Bergert

Capcom will in den nächsten Monaten auf Wunsch vieler Fans Download-Inhalte zu „Resident Evil: Village“ veröffentlichen.

Vergrößern "Resident Evil: Village" wird um DLCs erweitert. © Capcom

Wie schon bei „Resident Evil 7“ wird es auch für „Resident Evil: Village“ zusätzliche Download-Inhalte geben. Das bestätigte Publisher Capcom im Rahmen seiner diesjährigen E3-Pressekonferenz. Auf den Wunsch vieler Fans habe der Entwickler mittlerweile mit der Produktion von DLCs für das Spiel begonnen, so Capcom. Worum genau es sich bei diesen Inhalten handelt, wie viele DLCs geplant sind und wann das erste Paket erscheinen wird, ist allerdings noch unklar. Capcom hält sich mit weiteren Details noch zurück. Im Gegensatz zu „Resident Evil 7“, wo es bereits zum Release einen Season-Pass gab, müssen sich „Resident Evil: Village“-Fans anscheinend noch ein wenig gedulden.

Den Gerüchten zufolge könnten die DLCs zusätzliche Handlungsstränge um den wohl beliebtesten Charakter im Spiel beinhalten - Lady Dimitrescu. Die Gerüchteküche hält außerdem ein Wiedersehen mit Fan-Liebling Ada Wong für möglich. Die Agentin sollte ursprünglich ihren Weg ins finale Spiel finden. Hinweise darauf liefern Artworks, die in „Resident Evil: Village“ freigeschaltet werden können.

Im Juli 2021 erscheint außerdem der Multiplayer-Titel „Resident Evil RE:Verse“. Das Spiel ist kostenlos für alle Nutzer, die „Resident Evil: Village“ gekauft haben. „Resident Evil RE:Verse“ sollte ursprünglich zeitgleich mit „Resident Evil: Village“ erscheinen, wurde dann jedoch auf Sommer 2021 verschoben. Im Spiel treten sechs Spieler in Multiplayer-Matches gegeneinander an. Als Release-Zeitraum gibt Capcom aktuell den nächsten Monat an. Ein konkretes Datum steht bislang jedoch noch nicht fest.