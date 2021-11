DJI veröffentlicht Mavic 3 und Mavic 3 Cine

Denise Bergert

Der chinesische Drohnen-Hersteller DJI hat mit der Mavic 3 und der Mavic 3 Cine zwei neue Modelle angekündigt.

Vergrößern Die Mavic 3 und die Mavic 3 Cine sind ab sofort in Deutschland erhältlich. © DJI

Mit der Mavic 3 und der Mavic 3 Cine hat DJI in dieser Woche zwei neue Kamera-Drohnen vorgestellt. Das Top-Modell - die DJI Mavic 3 Cine – kostet 4.799 Euro und filmt in Apples Prores 422 HQ-Format mit 5,1K mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde. Die Drohne verfügt über einen integrierten SSD-Speicher mit einem Terabyte, der jedoch nicht ausgetauscht werden kann.

Mit 2.099 Euro deutlich günstiger fällt die DJI Mavic 3 aus. Sie unterstützt weder Prores, noch hat sie einen integrierten SSD-Speicher. Dafür kommt bei diesem Modell das selbe Dual-Kamera-System mit 4/3-CMOS-Sensor wie bei der DJI Mavic 3 Cine zum Einsatz. Beide Drohnen filmen mit 4K und bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Fotos nehmen sie mit 20 Megapixeln auf. Neben der Hauptlinse mit 24 Millimetern, verbaut DJI außerdem eine Hybrid-Zoom-Linse mit bis zu 28-fachem Digital-Zoom. Damit sind Brennweiten von bis zu 162 Millimetern möglich.

Der Akku in beiden Drohnen soll bis zu 46 Minuten Flugzeit bieten. Wie schon die Vorgänger-Modelle, setzen auch die DJI Mavic 3 und die Mavic 3 Cine auf die Hasselblad Natural Color Solution, die für natürliche Farben bei Fotos und Videos sorgen soll. Andere Farbprofile können ebenfalls genutzt werden. HDR unterstützen die Drohnen jedoch nicht. DJI hat außerdem die Hinderniserkennung verbessert. An Bord sind zudem Advanced RTH (return to home), APAS 5.0 aud ActiveTrack 5.0. OcuSync 3+ verspricht zudem bis zu 15 Kilometer Reichweite.

Im deutschen Online-Shop von DJI können die beiden Drohnen ab sofort bestellt werden. Die DJI Mavic 3 ist ohne Zubehör für 2.099 Euro erhältlich. Im Fly More Combo Paket mit Tragetasche, ND-Filterset, Zusatz-Akkus und Ladestation schlägt sie mit 2.799 Euro zu Buche. Das Mavic 3 Cine Premium Combo Paket kostet mit DJI RC Pro Fernsteuerung 4.799 Euro.