DJI Mini SE: Einsteiger-Drohne im Mini-Format

Die winzige DJI Mini SE wurde offiziell vorgestellt. Die winzige Drohne ist dabei preisgünstig und extrem portabel.

DJI hat seine neue "Mini SE"-Drohne nun offiziell vorgestellt (US-Link). Die winzige Drohne erscheint vorerst auf dem US-Markt für 299 US-Dollar, aber auch in Europa soll die Drohne angeboten werden.

Mit einem Preis von 299 US-Dollar kostet die DJI Mini SE rund 150 US-Dollar weniger als die, seit geraumer Zeit erhältliche DJI Mini 2. Die DJI Mini SE hat ein Gewicht von unter 250 Gramm, eine maximale Flugzeit von bis zu 30 Minuten und eine, auf einem 3-Achsen-Gimbal sitzende 2,7K-Kamera die 12-Megapixel-Luftbilder schießt.

Durch ihr geringes Gewicht ist das kleine Fluggerät sehr portabel und ermöglicht zudem das Fliegen in der niedrigsten Gewichtsklasse. Je nach Land, in dem man die Drohne steuert, ist so mit weniger Vorschriften zu rechnen. Wird die Mini SE für die C0- oder C1-Klasse zertifiziert, kann sie nach der EU-Drohnenverordnung sogar ohne EU-Drohnenführerschein geflogen werden - Kennzeichnung und Versicherung bleiben jedoch Pflicht.

Wann und zu welchem Preis DJI die Drohne auch auf dem europäischen Markt anbieten wird, steht noch nicht fest.

