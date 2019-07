DJI Mavic Pro Platinum Combo zum absoluten Tiefstpreis (Update)

Dennis Steimels

Zum Prime Day verkauft Amazon die Drohne Mavic Pro Platinum Combo zum Hammer-Preis von 888 Euro. Und das nur noch heute! Sie sparen 223 Euro! Update: Angebot vorbei.

Vergrößern DJI Mavic Pro Platinum Combo extrem günstig am Prime Day © DJI

Update, 12:33 Uhr: Das Prime-Day-Angebot von 888 Euro für die DJI Mavic Pro Platinum Combo war scheinbar so gut, dass die Drohne zu diesem Preis ausverkauft ist. Der aktuelle Preis liegt bei 1149 Euro. Sollte sich der Preis wieder senken, informieren wir Sie an dieser Stelle.



Ursprüngliche Meldung von 12:06 Uhr: Am heutigen zweiten und letzten Tag des Amazon Prime Day sind wieder jede Menge Produkte starke reduziert. So auch die leistungsstarke Drohne DJI Mavic Pro Platinum im Combo-Set mit besonders viel Zubehör wie drei Akkus und Reisetasche . Für das Set zahlen Sie nur 888 Euro und damit 223 Euro weniger als das günstigste Angebot in unserem Preisvergleich ! Es lohnt sich also - Sie sollten aber schnell sein, da das Angebot heute noch endet und Top-Produkte zügig ausverkauft sind.

Infos zur DJI Mavic Pro Platinum Combo

Die Platinum-Variante der Mavic Pro kommt mit längerer Flugzeit und verbesserter Geräuschreduktion. Die Drohne lässt sich zusammenklappen und dadurch super einfach transportieren. Die maximale Flugzeit beträgt etwa 30 Minuten. Die Mavic Pro Platinum wird bis zu 65 km/h schnell. Mit der eingebauten Kamera filmen Sie mit bis zu 4K bei 30 Bildern pro Sekunde. Die Drohne ist mit einigen Sensoren ausgestattet, um Hindernisse zu erkennen. Die Mavic Pro Platinum liegt sehr ruhig in der Luft und lässt sich sehr präzise steuern. Damit das möglich ist, sind neben vielen Sensoren auch 24 Prozessoren verbaut. Das Übertragungssystem hat eine Reichweite von 7 km.

Vergrößern DJI Mavic Pro Platinum Combo

Das Combo-Set beinhaltet neben der Drohne und Propeller (fünf Paare) drei Akkus, eine Reisetasche, ein KFZ-Ladegerät, Powerbank-Adapter, Lade Hub und ein Kit 3 Kabel für die Handyverbindung.