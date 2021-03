DJI Mavic Mini Falt-Drohne - Top-Angebot bei Amazon

René Resch

Bei Amazons Oster-Aktion erhalten Sie die DJI-Drohne Mavic Mini in der "Fly More"-Combo zum absoluten Top-Preis.

Vergrößern DJI Mavic Mini Falt-Drohne bei Amazon zum Knaller-Preis © Amazon

Während der Oster-Aktion bei Amazon (22. März - 31. März 2021) gibt es einige spannende Angebote. Aktuell gibt es die faltbare Quadrocopter-Drohne Mavic Mini des Herstellers DJI in der "Fly More"-Combo mit dem nötigen Zubehör zum Schnäppchenpreis von 399 Euro an. Der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich bestätigt zudem, dass es sich um ein starkes Angebot handelt - die DJI-Drohne gibt es aktuell nirgends günstiger.

DJI Mavic Mini - Fly More Combo © Amazon DJI Mavic Mini Fly More Combo – Drohne und Zubehör Kit, leicht und tragbar, Flugzeit: 30 Minuten, Übertragungsentfernung bis 2 km HD-Videoübertragung, 3-Achsen-Gimbal, 12 MP, HD-Video 2,7 K. Oster-Deal: 399 statt 499 Euro



Bei der DJI Mavic Mini handelt es sich um eine recht kompakte und faltbare Drohne. Und obwohl die Drohne wenig Platz beansprucht, steckt viel Technik im Gerät. Auch die Flugzeit von rund 30 Minuten ist beachtlich. Für perfekte Aufnahmen sorgt die verbaute 12-Megapixel-Kamera des Quadrocopters. In der "Fly More Combo" erhalten Sie weiteres Zubehör wie einen Propeller-Schutz, eine Zweiweg-Ladestation, ein USB-Ladegerät und eine Tragetasche.

Weitere ausführlichere Informationen zur Mavic-Mini-Drohne von DJI erhalten Sie in unserem dazugehörigen Artikel:

