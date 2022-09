DJI Mavic Air 2 zum Top-Preis bei Amazon

René Resch

Bei Amazon erhalten Sie im September-Angebot die DJI Mavic Air 2 Drohne inklusive Zubehör-Paket zum Spitzenpreis.

Vergrößern DJI Mavic Air 2: Im September-Angebot nirgends günstiger als bei Amazon © DJI / Amazon

Vom 1. bis 9. September laufen bei Amazon wieder die September-Angebote. Dabei gibt es wieder viele spannende Technik-Deals. Aktuell etwa erhalten Sie die faltbare Quadrokopter-Drohne Mavic Air 2 des Herstellers DJI in der "Fly More"-Combo mit großem Zubehör-Paket zum Dealpreis für 879 statt zuletzt 1.049 Euro.



Der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich bestätigt, dass es sich hierbei um den besten Preis zur DJI-Drohne handelt. Beim nächst günstigeren Händler erhalten Sie das DJI-Bundle zum Preis von 989 Euro – Sie sparen also mindestens 110 Euro!



DJI Mavic Air 2 - Fly More Combo © DJI DJI Mavic Air 2 Fly More Combo – Care Refresh (Auto-aktiviert) - Drohne, 4K-Kamera, 3-Achsen-Stabilisator, 34-minütiger Flug, inklusive 1-Jahr Schutzpaket für ein sorgenfreies Flugerlebnis.

Prime-Day-Angebot: 879 statt 914,28 Euro

Bei der DJI Mavic Air 2 handelt es sich um eine recht kompakte und faltbare Drohne. Mit der Drohne erhalten Sie eine Flugzeit von etwa 34 Minuten. Dank der integrierten 4K-Kamera nimmt die Drohne Videos in UHD-Qualität auf und mit Spotlight 2.0 fixiert die Kamera im Flug ein Motiv, ActiveTrack 3.0 behält die Motive Rahmen zentriert & POI 3.0 kann Objekte wie Personen dynamisch verfolgen – mit Videoübertragung bis zu 10 km. Fotos werden mit 48 Megapixel geschossen.

September-Angebot: 879 statt zuletzt 1.049 Euro

In der "Fly More Combo" erhalten Sie das Mavic Air 2 Fluggerät, eine Fernsteuerung, 3 intelligente Flight Batterys, 6 geräuscharme Propeller (Paar), RC-Kabel (USB-C, Lightning, Standard Micro-USB-C), Steuerknüppel, Gimbalschutz, Akkuladegerät, Akkuladestation, Akku auf Power Bank Adapter, Umhängetasche, ND Filter Set (16/64/256), Dokumentation, AC-Netzkabel, USB-C-Kabel. Weiterhin erhalten Sie DJI Care Refresh, dem 1-Jahr-Schutzpaket des Herstellers für ein sorgenfreies Flugerlebnis.



